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Микроводоросли вместо нефти: сырьё для промышленности теперь можно выращивать, а не добывать

Микроводоросли вместо нефти: сырьё для промышленности теперь можно выращивать, а не добывать
Авторское право  Euronews
  Денис Локтев

В каждой капле морской воды - изобилие микроскопической жизни. Один из её видов - микроводоросли - может помочь нам изменить мир: сделать сельское хозяйство более чистым и найти экологичные альтернативы пластику. Как эти крошечные организмы помогают решить огромные проблемы, стоящие перед нашей планетой?

Микроорганизмы как биопестициды

Альмерия, город на юге Испании, известна солнечными пляжами и сельскохозяйственным производством. Эту обширную сеть теплиц называют "пластиковое море". Такой климат - рай для микроводорослей, одноклеточных организмов, преобразующих солнечный свет, питательные вещества и CO2 в ценные биомолекулы.

Местные исследователи нашли штаммы микроводорослей, способные очищать сточные воды и одновременно производить удобрения и другие продукты для фермеров.

Габриэль Асьен, координатор проекта SABANA, профессор химической инженерии, Университет Альмерии: "Они обладают биостимулирующими свойствами, то есть их можно использовать как удобрения, но и не только: мы нашли около десятка микроорганизмов, которые работают как биопестициды - то есть можно бороться с насекомыми, грибками и прочими болезнями в теплицах без химикатов, используя только эти природные молекулы, полученные из микроводорослей".

Euronews
Исследования микроводорослей в университете Альмерии, ИспанияEuronews

В рамках финансируемых ЕС проектов SABANA и ALGAENAUTS местная биотехнологическая компания разработала ряд коммерческих сельскохозяйственных продуктов, изготовленных из ингредиентов микроводорослей. Эти экологически чистые альтернативы следуют стратегии Европейского союза "От фермы до вилки", одна из целей которой - вдвое сократить использование химических пестицидов к концу десятилетия.

Хоакин Позо Денгра, директор по исследованиям и разработкам, Biorizon Biotech, координатор проекта ALGAENAUTS: "Мы должны иметь в виду, что к 2030 году нам нужно избавиться от химии в сельском хозяйстве, чтобы перейти к экологичному и здоровому производству продуктов питания".

Хотя удобрения и пестициды на основе микроводорослей дороже обычных химикатов, фермеры считают их более эффективными - можно использовать меньше жидкости с тем же результатом. Кроме того, многие потребители готовы платить больше за овощи, которые воспринимаются как выращенные более натуральным способом.

Давид Гарсия Лопес, фермер, выращивающий томаты, Saborum Origen: "Кусты, которые не обрабатывались химикатами, вырастают менее грубыми, с более зелеными листьями, более натуральными плодами. В итоге вы получаете овощи более высокого качества".

Биополимеры вместо пластика

А могут ли микроводоросли заменить плёнку, покрывающую эти теплицы?

Пластиковое загрязнение - большая проблема для прибрежных регионов, таких как Бретань во Франции. Морской мусор распадается на мелкие частицы, которые попадают в пищевую цепь.

Исследователь Стефан Брюзо считает, что проблема должна решаться путем сбора и переработки мусора, но в некоторых случаях биоразлагаемые альтернативы также могут сыграть свою роль.

Стефан Брюзо, профессор, Университет южной Бретани: "Какая-то доля пластика неизбежно попадает в окружающую среду, и вот эту долю имеет смысл заменить биоразлагаемыми полимерами. Это могут быть пластики, используемые, например, в рыболовном секторе. Это может быть сельскохозяйственный сектор, это может быть косметический сектор, текстильные волокна..."

Ещё один европейский проект, Nenu2PHAr, совершенствует промышленный процесс создания биополимеров с использованием морских бактерий и сахаров, добываемых из микроводорослей.

Для чего используются водоросли?

Европейские исследователи совершенствуют методы производства микроводорослей на протяжении десятилетий.
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Европейские исследователи совершенствуют методы производства микроводорослей на протяжении десятилетий.

Euronews
Европейские исследователи разработали биоудобрения и биопестициды на основе микроводорослей
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Европейские исследователи разработали биоудобрения и биопестициды на основе микроводорослей

Euronews
Микроводоросли изучаются на предмет их потенциального использования в различных областях, таких как производство биотоплива, сельхозматериалов и кормов для животных
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Микроводоросли изучаются на предмет их потенциального использования в различных областях, таких как производство биотоплива, сельхозматериалов и кормов для животных

Euronews
Биомасса микроводорослей может быть преобразована в коммерческие продукты, заменяющие ископаемое топливо и другие химические вещества
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Биомасса микроводорослей может быть преобразована в коммерческие продукты, заменяющие ископаемое топливо и другие химические вещества

Euronews
Микроводоросли могут быть использованы для производства биопластика
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Микроводоросли могут быть использованы для производства биопластика

Euronews
Гранулы биопластика, полученные с помощью микроводорослей и морских бактерий, готовы к использованию в промышленном производстве
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Гранулы биопластика, полученные с помощью микроводорослей и морских бактерий, готовы к использованию в промышленном производстве

Euronews
Отдельные штаммы микроводорослей могут улучшить здоровье личинок и молоди рыб в объектах аквакультуры
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Отдельные штаммы микроводорослей могут улучшить здоровье личинок и молоди рыб в объектах аквакультуры

Euronews

Исследователи утверждают, что такие биопластики могут быть экологичнее тех, что производятся из сельскохозяйственных культур, поскольку для выращивания микроводорослей не требуются пахотные земли.

Габриэль Брушон, исследователь в области биотехнологий, Университет южной Бретани: "Мы можем сделать биореактор, например, в пустыне. Свёклу нам там не вырастить, но мы вполне можем построить биореакторы, способные производить эти сахара, чтобы затем использовать их для создания биопластиков".

Эти материалы похожи на традиционные пластмассы, и их можно адаптировать к конкретным требованиям.

Пьер Лемешко, исследователь в области биотехнологий, IRMA: "Иногда биопластик бывает хрупким - но это может быть хрупкость на изгиб, а вот при растяжении или сжатии он будет очень крепким. Всё зависит от конкретных задач и условий использования".

Широкий потенциал

Потенциал использования микроводорослей широк - от пищевых добавок до косметики и биотоплива. Технологии быстро развиваются, а европейская программа "Зеленая сделка", как ожидается, подтолкнёт развитие отрасли в ближайшие годы.

Эта компания, расположенная недалеко от Фару, в Португалии, оттачивала свои технологии производства микроводорослей на протяжении более четверти века. Ее сооснователь считает, что эта отрасль раскроет свой потенциал, если устранить бюрократические препятствия, упорядочить национальное регулирование и разобраться с конкуренцией со стороны экологически вредных секторов, добывающих недорогие природные ресурсы.

Жуан Навальо, сооснователь и президент совета директоров компании Necton: "Нас пока в этом секторе немного и мы очень невелики, но мы можем очень вырасти и сыграть важную роль в будущем Европы - предложить новые виды пищи для людей, новые виды корма для животных, новые способы производства товаров с меньшим ущербом для окружающей среды".

Один из примеров - аквакультура: микроводорослями, или фитопланктоном, обычно кормят молодь рыб и другие культивируемые виды. Исследовательская станция аквакультуры в Ольяне изучает, как при помощи микроводорослей укрепить здоровье рыб. Учёные думают и над пользой компонентов фитопланктона для взрослой рыбы - это может быть способ сделать корма для промышленной аквакультуры более экологичными.

Euronews
Предприятие по производству микроводорослей Necton в Ольяне, Португалия, является старейшим в своем роде в ЕвропеEuronews

Сара Кастаньо, техник, Исследовательская станция аквакультуры IPMA: "Поскольку микроводоросли уже являются частью пищевой цепи в питании рыбы, было бы естественно заменить ими рыбий жир и рыбную муку, и в то же время укрепить иммунную систему и стрессоустойчивость этих животных".

В кормах для рыб часто используются белки из сельскохозяйственных культур. Если заменить их микроводорослями, опять-таки можно сократить использование пахотных земель.

Педро Пузао-Феррейра, руководитель исследовательской станции аквакультуры IPMA: "Сегодня, например, в основе корма для морской рыбы лежит пшеница. А как вы знаете, пшеница теперь в дефиците из-за войны в Украине. Поэтому идет поиск возможных альтернатив, например, микроводорослей".

Сотни миллионов лет назад эти крошечные существа помогли развитию жизни на нашей планете. Сегодня же микроводоросли подталкивают экономическую эволюцию прибрежных районов - и в то же время помогают нам защитить океан от загрязнения и других угроз.

Жуан Навальо, сооснователь и президент совета директоров компании Necton: "Мы неотрывно связаны с океаном - это колыбель нашей жизни. И чем бережнее мы охраняем его чистоту, тем крепче наша связь, и тем больше мы можем наслаждаться всеми дарами океана".