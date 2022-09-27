Морские учения в Хорватии: европейцы готовятся встречать угрозы во всеоружии

Европейская береговая охрана несёт рискованную службу, выполняя миссию по защите морей. Слаженная координация действий в чрезвычайной ситуации спасает жизни. Для ее совершенствования проводятся регулярные учения, такие как COASTEX — в этом году они прошли в Хорватии.

Учебная тревога

В радиоэфире звучит сигнал бедствия: два судна столкнулись недалеко от Сплита. Очевидцы заметили, как член экипажа упал за борт и пропал в море. И хотя речь идёт всего лишь о сценарии морских учений, вся цепочка спасательных операций раскручивается по-настоящему.

Поисковые суда спешат к месту происшествия, вызывая на помощь береговую охрану ВМС. Такое сотрудничество гражданских и военных сил помогает эффективно противодействовать морским угрозам — как привычным, так и новым. "Речь идёт о безопасности морского судоходства, которое стало значительно интенсивнее за последние десятилетия и которое, судя по имеющимся данным, продолжит нарастать и в ближайшие годы, - рассказывает контр-адмирал Дамир Дойкич, заместитель командующего ВМС Хорватии. - Кроме того, сильно увеличилось количество кибер-атак: они направлены на вмешательство в каналы связи и попытки вывести из строя определенную инфраструктуру".

Хорватия приняла учения COASTEX-22. Euronews

В поиске упавшего за борт участвуют и самолеты наблюдения. Установив точные координаты, они сообщают их скоростным катерам береговой охраны, чтобы те могли незамедлительно прибыть на место происшествия.

Человек за бортом

Хорватия модернизирует свой флот: из фондов ЕС были оплачены, например, новые патрульные катера. Это одни из самых скоростных судов в Средиземном море, они оснащены высокотехнологичными камерами с мощным зумом и инфракрасным спектром.

Теперь береговая охрана способна искать пропавших людей в море и в тёмное время суток.

Лейтенант Гордан Кусанович из службы береговой охраны рассказывает: "Раньше ночью можно было использовать только радар, а людей на радаре не видно. Поэтому суда, участвующие в спасательных операциях, были вынуждены приостанавливать поиски на ночь, ждать, пока не взойдет солнце. А теперь мы можем работать и ночью, у нас есть такие камеры ночного видения".

Проблема вполне реальна: в Хорватии процветает морской туризм, и каждый год береговая охрана реагирует на десятки происшествий с упавшими за борт людьми.

Разлив нефти

По сценарию учений, столкновение привело к утечке топлива. Специальное морское судно, зафрахтованное Европейским агентством морской безопасности (EMSA), работает над её устранением. EMSA занимается повышением безопасности на море и предотвращением техногенных загрязнений. Эти учения EMSA организует вместе с Европейским агентством по контролю за рыболовством (EFCA), пограничным агентством Frontex, а также со всеми службами береговой охраны ЕС.

Майя Марковчич Костелац, исполнительный директор, Европейское агентство морской безопасности, уточняет, как организована работа по ликвидации утечек.

"Действия при разливах нефти — одна из главных задач нашего агентства. У нас зафрахтованы 16 судов по всему Европейскому Союзу. Они готовы помочь национальным властям в случаях таких загрязнений", - рассказывает она.

Стоит напомнить: штаб-квартира Европейского агентства морской безопасности находится в Лиссабоне, а само ведомство было создано 20 лет назад - после разливов нефти танкеров "Эрика" и "Престиж". Специализированный центр работает круглосуточно, обеспечивая детальные спутниковые снимки и помогая ликвидировать последствия загрязнений.

Андреа Тассони, глава исполнительного офиса EMSA, показывает и рассказывает: "Проект разработан и осуществляется EMSA от имени и в интересах всех стран-членов ЕС, имеющих выход к морю. Каждый наш спутниковый снимок может охватывать территориальные воды до семи государств. Площадь обзора - полмиллиона км². Если спутник обнаруживает потенциальное загрязнение, как мы видим на этом снимке, система оповещает национальные власти в течение 20 минут и идентифицирует потенциальное загрязнение", - уточняет он.

Представители европейских профильных агентств наблюдают за ходом учебной операции. Euronews

В агентство стекаются из стран-членов ЕС и данные мониторинга 150 тысяч судов, которые ежедневно проходят через европейские воды.

Майкл Рисли, представитель EMSA, обращает внимание: "Это огромный объем информации, которая используется самыми разными службами - в поисково-спасательных операциях, борьбе с загрязнением окружающей среды, пограничном контроле, безопасности на море, а также в рыбнадзоре. Например, возьмём вот этот значок — рыболовецкое судно. Если нужно, система покажет о нём всю официальную информацию. Мы видим фотографию судна, все необходимые детали, касающиеся, к примеру, его промыслового оборудования. Основываясь на этих данных, мы можем лучше понять поведение судна, выяснить, разрешено ли ему ловить рыбу в этом конкретном районе".

Морское браконьерство

Важно, чтобы контроль за промыслом в разных странах ЕС был одинаковым, говорят специалисты.

В Хорватии инспекторы из многих стран работают вместе на судне Lundy Sentinel Европейского агентства по контролю за рыболовством — EFCA, оно также участвует в хорватских учениях. Сьюзан Стил, исполнительный директор EFCA, уточняет: "Сейчас на судне работает объединённая патрульная бригада мальтийских, хорватских и итальянских инспекторов. Мы сотрудничаем с государствами-членами ЕС над обеспечением гармонизированного и эффективного контроля за рыболовством. Это экономит не только деньги, но и время. Ресурсы у всех нас ограничены, а такое партнерство повышает отдачу. Подобные учения чрезвычайно важны: потом мы сможем применить эти знания на практике, в реальной жизни, укрепить сотрудничество со странами-членами, улучшить коммуникацию, повысить уровень доверия и эффективность".

Хорватское патрульное судно "Гидра" выполняет роль судна-браконьера. Euronews

По сценарию этой части учений некое судно было замечено за промыслом в заповедной зоне. Береговая охрана Хорватии перехватывает нарушителя для досмотра.

Беспилотник EMSA взлетает с судна Lundy Sentinel. Его камеры подтверждают: пора отправлять международную бригаду инспекторов EFCA. Это еще один пример эффективной координации между национальными береговыми службами и европейскими агентствами.

"Мы работаем над разными сценариями, но действуем в единой системе, - поясняет Витаутас Лукас, заместитель руководителя отдела береговой охраны и международных программ EFCA. - Эти учения — уникальный формат, благодаря которому европейские агентства могут сотрудничать с государствами-членами ЕС для достижения общей цели - чтобы наши моря были здоровыми и безопасными."

Судоходные ЧП, разливы нефти, рыболовное браконьерство — эти и другие опасности неизбежно сопутствуют развитию морской экономики. Координация между службами береговой охраны и специальными международными организациями помогает защитить морские ресурсы и спасти жизни людей.