Масштабные международные военные учения "Осенний сокол" проходят в Нидерландах. В них, кроме принимающей стороны, участвуют военнослужащие Германии, Польши и США.

Манёвры проходят в различных частях Нидерландов и продлятся до 18 ноября. Вооружённые силы стран участниц вместе отрабатывают подготовку к крупномасштабным воздушно-десантным операциям. Задействованы более 1000 солдат и 37 вертолетов

Кас Шреурс, командир 11-й аэромобильной бригады:

"Когда вы работаете вместе с четырьмя странами, которые летают на вертолётах разных типов, и все должны садиться в нужное время, это почти так же сложно, как доставить всех пассажиров на центральный вокзал Утрехта разом и посадить их в поезд одновременно. Угроза значительно возросла с февраля. Так что необходимость тренироваться ещё острее, чем когда-либо прежде. Мы постоянно осознаем это".

Это учения 11-й аэромобильной бригады и вертолетного командования обороны Нидерландов. При форс-мажорных обстоятельствах бригада высаживается вместе с американскими и польскими военными на лугу в Дренте. Солдаты стреляют холостыми, но носят жилет с датчиками, которые регистрируют, попали они в цель или нет. Задача - захватить мост, который находится в руках врага.

Аэромобильная бригада - одно из наиболее подготовленных подразделений сил обороны Нидерландов. Подобные учения проводятся раз в два года.