Остров Итака: дайверы-волонтеры очищают дно моря

Греческий остров Итака — родина и царство Одиссея из поэм Гомера. Но сегодня воды вокруг него далеко не такие чистые, как в древнегреческую эпоху. Десять лет назад две рыбные фермы, проработавшие здесь почти четверть века, закрылись, но их старые сети и другое оборудование так и осталось лежать на дне моря. Уже второй год подряд некоммерческие организации Healthy Seas и Ghost Diving чистят грунт у побережья.

"Здесь мы столкнулись с тем, чего не видели никогда прежде. Ужасное, шокирующее преступление против окружающей среды. Пока что мы концентрируемся на "призрачных" — то есть случайно потерянных или специально оставленых — сетях, в которых путаются рыбы. Но еще мы столкнулись с феноменом "призрачных ферм" — целиком покинутых аквакультурных хозяйств", — рассказывает директор НКО Healthy Seas Вероника Микос.

Проблемой никто не интересовался годами, пока несколько местных жителей не отправили в НКО фотографии, сделанные под водой. Эта команда состоит из 12 волонтеров из Нидерландов, Великобритании, Греции, Ливана и Венгрии.

"Сложность этого проекта в весе и количестве рыболовных сетей. Они очень-очень большие. Нам приходится вытаскивать их с глубины в 20-35 метров. Само их поднятие не опасно, но требуется много командной работы, потому что сети такие большие. Нужно быть очень осторожными, чтобы они не порвались и не упали снова", — говорит основатель НКО Ghost Diving Паскаль ван Эрп.

Со временем сети разлагаются и отравляют рыбу. По словам дайверов, загрязнение моря — коварная вещь, потому что оно незаметно с первого взгляда.

"Турист видит красивую картинку. Тихий маленький порт с кристально-голубой водой. Но мы, дайверы, видим совершенно другую реальность. На дне моря полно мусора. Оно выглядит как большая мусорная свалка. Люди становятся более чуткими, мир меняется. Но, конечно, это занимает время", — координатор Ghost Diving Greece Никос Вардакас.

Поднятые со дна моря сети отвозят в порт Итаки и складывают в контейнеры. После этого они превратятся в пригодный для повторного использования нейлон, из которого дизайнеры будут создавать спортивную одежду, купальники, носки и ковры.

"В прошлом году со дна у побережья острова было поднято 76 тонн мусора. Цель этого года — не только очистить море, но и обучить рыбаков, местных жителей и туристов тому, как уменьшить катастрофическое загрязнение дня моря", — передает корреспондент Euronews Апостолос Стайкос.