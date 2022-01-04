Греция: праздники без музыки

Новогодние праздники прошли в Греции тихо и спокойно. Власти запретили здесь все музыкальные выступления из-за распространения штамма омикрон. Музыкантам пришлось отменить все запланированные концерты, что стало для многих серьёзным ударом. Говорит Филиппос Плиацикас, автор песен, участник рок-группы Pyx Lax:

– Нахожу весьма провокационным такое отношение к музыке, мол, «это всего лишь песни». А мы теперь знаем, что отношение именно такое. Что было бы плохого, если бы в этом кафе, где мы сейчас, звучала музыка? Возможно, наши концерты и другие выступления следовало отменить, если они представляют угрозу для здоровья населения... Но чем опасны струнные квартеты в небольших залах, где все в масках? Зачем отменять вообще всё, что связано с музыкой?

Известный певец отмечает, что музыканты выступают за научный, а не средневековый подход, но при принятии ограничительных мер считают важным учитывать психологические и социальные факторы.

Далеко не все рестораны был открыты в новогоднюю ночь, поскольку, как и ожидалось, из-за отсутствия музыки, посетителей было совсем немного.

– В этот раз новогодняя ночь была очень тихой, мы соблюдали все меры – были в масках, на безопасных расстояниях, никакой музыки, – делится Вангелис Питтерос, предприниматель. – Пришли всего лишь несколько человек – и не сравнить с тем, что было раньше. Вирус настолько заразен, что очень легко передаётся тем, кто здесь работает. И это создаёт проблему – как для различных общественных служб, так и для нас. С ней уже столкнулись многие мои коллеги – не хватает персонала, поскольку люди заболевают.

– Власти уже несколько месяцев обещают сделать всё возможное, чтобы не допустить остановки экономики – передаёт из Афин Фэй Дулгери, корреспондент Euronews. – Но в условиях распространения штамма омикрон приняты новые ограничительные меры, которые будут действовать до 17 января, и пока неизвестно, будут ли они продлены.