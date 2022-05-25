Шведская деревянная "высотка" очистит воздух от углерода

Между деревьями Ботнического залива Швеции возвышается новый небоскреб, опровергающий принципы традиционной углеродоемкой строительной индустрии.

Деревянная "Сара"

20-этажный, 75-метровый культурный центр "Сара", названный в честь популярной шведской писательницы Сары Лундберг , открыл свои двери в сентябре прошлого года. Это еще одно деревянное сооружение, украсившее улицы Шеллефтео - города, который борется с климатическим кризисом, оптимизируя строительство.

"Все думали, что мы немного сумасшедшие, когда мы предложили построить такое здание из дерева", - говорит Роберт Шмитц, архитектор. - Но мы были достаточно прагматичны и решили, что если не выйдет, то сделаем деревянной хотя бы часть. В процессе проектирования мы пришли к выводу, что эффективнее делать из дерева все".

В культурном центре разместились шесть театральных площадок, библиотека, две художественные галереи, конференц-центр и гостиница на 205 номеров. На все это затрачено свыше 12 тысяч кубометров древесины, заготовленной всего в 60 км от города.

Проект - часть обширной программы Шеллефтео по экологизации местной строительной индустрии.

Интерьер одного из залов башни "Сара". AP Photo

Конец эры цемента?

По данным ООН, только в 2015 году строительные работы обеспечили более 38% глобальных выбросов углекислого газа, связанных с энергопотреблением. Производство цемента остается крупнейшим промышленным источником CO2 в мире.

Древесина, напротив, поглощает углекислый газ из атмосферы, нейтрализуя его раз и навсегда.

Разработчики центра "Сара", второй по высоте деревянной башни в мире, обещают, что в течение всего срока службы небоскреб поглотит девять миллионов килограммов углекислого газа.

Но на этом экологичность здания не заканчивается. Оно оснащено солнечными батареями, способными отапливать и освещать этажи, накапливая избыточную энергию про запас. С тем, чтобы затем делиться ею с близлежащими строениями.

Строительный сектор производит огромный объем выбросов СО2. AP Photo

Патрик Сундберг, менеджер подразделения местной энергетической компании Skelleftea Kraft, рассказал, что новейшаясмарт-система анализирует потребности зданий в энергии "каждую минуту, 24 часа в сутки 7 дней в неделю".

Город, построенный из леса

Деревянная застройка не является чем-то революционным для Шеллефтео, где еще в 18 веке использовали лес для возведения домов. От впечатляющего моста, перекинутого через местную реку, до недавно построенного трехэтажного гаража в центре города - в Шеллефтео многое выполнено из деревьев, которые плотно окружают город.

Здесь ожидается увеличение населения к 2030 году (с 72 до 80 тысяч), и местные жители стремятся сохранить зеленые традиции для нового поколения горожан.

"Со всеми этими переменами, которые мы переживаем, с приезжающими к нам людьми мы тем не менее чувствуем себя спокойно, так как знаем: у нас есть экологически чистый строительный материал", - говорит Эвелина Фахлессон, вице- мэр города.- Не будь у нас этой традиции, во что бы тогда превратился город? Он был бы совершенно другим".

Шведская строительная фирма Lindbacks специализируется на сборных деревянных постройках, сейчас она работает над проектированием деревянных квартир для новоселов.

"Деревянный каркас хорош тем, что со временем его можно заменить", - рассказывает глава фирмы Дэвид Сундстром. - Вопрос не в том, можно ли исполнить тот или иной проект из дерева, стоит спросить себя, почему этого не сделать".

Экологичность, комфорт плюс возможность замены по мере изнашивания - вот не полный перечень преимуществ древесины с высокой способностью к поглощению углерода. Сегодня она задействована в пятой части всех новых многоэтажных зданий в Швеции.

Томас Альсмаркер, руководитель отдела инноваций компании Swedish Wood, говорит, что за последние пять лет на шведском строительном рынке свершилась революция.

Более века в Швеции существовал запрет на деревянные дома высотой в более двух этажей. Теперь это - самый популярный материал в стране с самым большим процентом лесных угодий в Европе.