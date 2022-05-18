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Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО

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Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО
Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО   -   Авторское право  JOHANNA GERON/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Послы Швеции и Финляндии при НАТО официально вручили генеральному секретарю организации Йенсу Столтенбергу заявки на вступление своих государств в Северо-атлантический альянс. Накануне финский парламент поддержал эту инициативу. Столтенберг назвал этот шаг «историческим», отметив, что НАТО намерено в дальнейшем «адаптировать свою систему безопасности в Балтийском море»:

– Все союзники согласны с важностью расширения НАТО, мы все согласны, что должны держаться вместе, и что настал исторический момент, которым мы должны воспользоваться.

Швеция и Финляндия десятилетиями придерживались политики нейтралитета, при этом обе страны располагают мощными и хорошо вооружёнными армиями. Против их приёма в НАТО возражает только Турция, но если она изменит свою позицию, то о расширении альянса может быть объявлено уже в конце июня. В результате протяжённость границы России с НАТО увеличится более, чем вдвое.