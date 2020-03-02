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Швеция

Швеция: лоси приходят на ужин к лошадям

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 Ирина Александрова
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Швеция: лоси приходят на ужин к лошадям
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На большей территории Швеции зима выдалась мягкой. Однако в лесах, в районе Кируна, самого северного города страны, высота снежного покрова превысила сто сантиметров. Сугробы - серьезное препятствие для передвижения. Из-за этого страдают здешние лоси: сохатым сложно совершать переходы в поисках пропитания. Особенно не комфортно молодым животным, с короткими конечностями. Из лесных чащ голод гонит лосей к близлежащим конным фермам.

Матти Блинд Берг, владелец конной фермы: "Мы держим лошадей вот уже лет двадцать. Каждую зиму им доставляют корм. Лоси заметили, что здесь есть сено. За ночь к нам могут наведаться порядка ста лосей".

Бизнесмены несут убытки. Но что удивительно, относятся к этому спокойно.

Керстин Нильсон, владелица конной фермы: "Приходится расплачиваться. Средства на прокорм лосей поступают из наших карманов. Так оно и есть. Но если вы любитель животных, то тут уж ничего не поделаешь".

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