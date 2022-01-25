Цели экспедиции судна Celtic Explorer

Квоты на вылов рыбы призваны сделать рыболовный промысел устойчивым. Страны-члены ЕС и их соседи согласны ограничивать вылов на основе научных данных, собираемых научно-исследовательскими судами.

Сотрудник Морского института Дэвид Стоукс возглавляет программу наблюдения за донной рыбой. В интервью, которое он нашему телеканалу на борту судна Celtic Explorer в районе Корка, он объяснил нам, как эти наблюдения помогают собрать ценную информацию о популяции рыбы, в том числе данные, которые невозможно узнать, полагаясь на промысловую статистику.

Это научно-исследовательское судно Celtic Explorer, принадлежащее Морскому институту, - 65-метровое судно. Каждый год в это время Морской институт организует эти исследования в рамках программы международной группы по изучению донного траления.

Мы отправляемся от западного побережья Шотландии, движемся в сторону западного побережья Ирландии в Кельтское море, где встречаемся с еще одной исследовательской экспедицией. Ее проводит Франция. Мы пересекаемся с ними. Всего программа рассчитана на 6 недель.

Эти экспедиции собирают очень много данных, и они очень важны для устойчивого использования рыбных ресурсов. Потому что для их правильного использования, нужно иметь три типа данных:

Нужно знать размер рыбных запасов в начале года. У нас есть данные на этот счет, позволяющие примерно оценить размер запасов.

Следующий блок информации это: сколько рыбных запасов было выловлено за данный год для потребления. На этот счет есть промысловая статистика.

Но самое важно: нам нужно знать, сколько молодой рыбы появляется в популяции, чтобы заменить выловленную. И вот в этом отношении очень важны наши исследования. Потому что никто другой такую информацию не предоставит. Нет другого способа узнать, сколько родилось в данном году новых особей, кроме как прийти сюда и взять образцы улова. Математические модели для такой задачи не надежны.

Поэтому нужно организовывать экспедиции по сбору образцов для установления процента молодых особей в популяции. На основании полученных результат, мы сможем либо проявлять оптимизм или вести себя сдержанно.