Восточное Средиземноморье и Ближний Восток: сельское хозяйство под угрозой

- О чём конкретно идёт речь, когда мы говорим, что изменение климата будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия для сельского хозяйства?

Андреас Караманос, профессор Афинского аграрного университета: "Всем нам известно, что Восточное Средиземноморье и Ближний Восток сильно затронуты последствиями климатических изменений. Немало исследований выявляют негативные последствия изменения климата для сельского хозяйства. Сравнивая некоторые данные, которые мы собрали в Греции 10 лет назад, мы обнаружили тенденцию к сокращению аграрной продукции в стране на 15-20 процентов. Есть основания полагать, что подобное сокращение ожидается во всем Восточно-средиземноморском регионе, а также на Ближнем Востоке".

- А каков календарь этих изменений?

- Знаете, все прогнозы говорят о середине и о конце нашего столетия. То есть существует так называемый мягкий сценарий и более пессимистическая проекция развития событий. Мы узнаем об этом до конца года. Если будет принят жесткий сценарий, согласно которому предусматривается повышение температуры на планете на 5 градусов к концу века, последствия, разумеется, будут еще более драматичными.