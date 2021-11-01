Атомная энергия: «зеленая» или нет? В Европе не утихают дебаты по этому вопросу. Но может ли человечество рассчитывать только на возобновляемые источники энергии?

Джеффри Сакс, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета: Солнце светит не всегда, а хранить энергию — дорого. Но сейчас мы видим, что стоимость этого резко снижается. Технологии развиваются и обеспечивают гибкость и устойчивость систем возобновляемых источников энергии. Есть хорошие перспективы для того, чтобы будущее стало безъядерным и полностью «зеленым» к середине столетия. Возможно, ко второй половине XXI века мы придем к управляемому термоядерному синтезу, который сильно отличается от традиционной атомной энергетики, где используется реакция распада. Может, у нас получится. Может, мы будем получать атомную энергию другим, более безопасным способом, который не приведет к риску распространения ядерного оружия, аварий или долгоживущих радиоактивных отходов. Конечно, существуют места с особыми проблемами. Но в целом большинство сценариев сегодня показывают, что для достижения углеродной нейтральности атомная энергия не нужна.

Чего ждут от глобальной конференции по климату в Глазго? Уже слишком поздно?

Джеффри Сакс, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета: Глобальное потепление уже составило 1,2 градуса по Цельсию. Это шокирует. Исследования показывают, что сейчас теплее, чем когда-либо за последние 100 тысяч лет. Климат теплеет, потому что Земля не поспевает за количеством выбросов парниковых газов. Другими словами, планета до сих пор нагревается, чтоб покрыть выбросы, которые мы уже произвели. Мы достигли поворотной точки. Нам нужно стараться больше. Конференция по климату проходит в тот момент, когда мы говорим: «БЛАГОРАЗУМИЕ». Есть мировые лидеры, которые это понимают. Им надо действовать.