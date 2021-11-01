Концентрация углекислого газа в атмосфере будет высокой столетиями

На этой неделе вы услышите многое о выбросах углекислого газа, но, вероятно, меньше о его концентрации в атмосфере. Чтобы осознать значение изменения климата, важно понять эту разницу. Дайте мне две минуты, и я всё объясню.

Ученые говорят, что атмосфера похожа на ванну. Выбросы углекислого газа стекаются в эту ванну, а его концентрация — это количество воды в ней.

Деятельность человека — например, сжигание ископаемого топлива, вырубка лесов и производство цемента — вызывает выбросы газа в атмосферу, а значит и увеличивает его концентрацию.

Этот график из обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях показывает, как выросла концентрация углекислого газа. Природа может понемногу поглощать его, но она не успевает за нашими выбросами.

На глобальной конференции по климату в Глазго мировые лидеры обсудят, как достичь «углеродной нейтральности», то есть перестать набирать метафорическую ванну. Тем не менее концентрация углекислого газа останется высокой на сотни лет.

Это значит, что глобальное потепление не прекратится даже в мире углеродной нейтральности, объясняет директор службы по изменению климата Copernicus Карло Буонтемпо: «Система будет развиваться по инерции, и температура немного вырастет перед тем, как пойти вниз. Ледники продолжат таять, а уровень моря — повышаться. Это продлится несколько сотен лет. Об этом стоит подумать».

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