"Мы несем моральную ответственность": фотографы, открывающие нам глаза на климатический кризис

С приближением саммита COP26 в Глазго изменение климата все чаще и активнее обсуждается в социальных сетях.

Цифры шокируют, но зачастую трудно представить, как такие показатели, как уровень выбросов CO2, влияют на окружающий нас мир. Осмыслить ущерб, наносимый планете, практически невозможно, если нет возможности своими глазами увидеть последствия экологического кризиса.

На протяжении десятилетий фотография была одним из самых важных и мощных средств, позволяющих рассказать о том, что не получается выразить словами. Фраза "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", возможно, клише, но в случае с фото на тему климата данное утверждение очень верно.

Морской лев и пластик, Новая Зеландия Peter Naik/ Picfair

Мы поговорили с фотографами, чья работа позволяет получить представление о последствиях экологических кризисов в разных частях планеты:

Клаудио Гильоне, ученый-полярник, занимающийся сохранением природы, которую любит фотографировать.

Кори Лешер, фотограф-путешественник, который ежемесячно жертвует 50% от продаж своих фотографий различным благотворительным организациям.

Килиан Жорнет, альпинист-рекордсмен, использующий искусство фотографии для повышения осведомленности об экологических проблемах и сбора средств для своего фонда.

Питер Найк, инструктор по дайвингу и гид по дикой природе. Во время погружений он делает потрясающие снимки австралийских морских обитателей.

Как фотография используется для повествования об экологических проблемах?

Клаудио Гильоне: Язык науки слишком сложен, он не всем доступен. По этой причине сообщение часто не доходит до общества. Благодаря изображениям проблема часто становится "более осязаемой".

Кори Лешер: Многие из нас знакомы с фразой "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", и это никогда не было так верно, как в условиях изменения климата, свидетелями которого мы все сейчас являемся.

Одна фотография способна зажечь в человеке глубокие эмоции, и если этого достаточно, чтобы хотя бы один человек остановился, задумался и начал действовать, то, на мой взгляд, эта фотография стоит больше тысячи слов.

Килиан Жорнет: Одним из ключевых факторов устойчивого развития является осведомленность. Фотография - это очень наглядный способ показать изменения, происходящие в природе, что мы должны сохранить.

Питер Найк: Чтение статистических данных о пластике в океане никогда не расскажет о проблемах так, как реальные фотографии животных, питающихся пластиком в океане. Фотография делает экологические проблемы видимыми для всего мира и доказывает, что эти проблемы реальны.

Снежный покров на скале Kilian Jornet/ Picfair

Каковы технические сложности при съемке в удаленных и зачастую экстремальных условиях?

Клаудио Гильоне: Наибольшую опасность представляют температура, влажность, вода и ветер - переменные, присутствующие на любой широте, но здесь доведенные до крайности. Я понял, как важно иметь профессиональное оборудование под рукой, уметь легко и быстро его настраивать.

Кори Лешер: Это не просто место для фотосъемки на заднем дворе, куда вы можете зайти каждый вечер. Многое зависит от планирования поездок. Нужно уметь использовать любую возможность для фотосъемки.

Килиан Жорнет: Главная сложность состоит в том, чтобы добраться до места назначения. Тут могут понадобиться навыки восхождения, выносливость, чтобы проходить длинные дистанции, быстрота реакции, чтобы поймать хороший свет, оценка риска, чтобы безопасно добраться до места съемки, и т.д.

Питер Найк: Трудности связаны с оборудованием, погодными условиями и дикими животными. Важно убедиться, что вы готовы к погодным условиям, что есть необходимая защита от стихии и все необходимые средства безопасности для работы в любых условиях.

Одиноко стоящее дерево в заснеженных горах Cory Lescher/ Picfair

Считаете ли вы, что больше фотографов должны основывать свою работу на общественной деятельности?

Клаудио Гильоне: Лично я не использую свои изображения для выражения протеста или несогласия. Они нужны мне для публикации книг, проведения выставок и мероприятий, которые могут стимулировать интерес людей и, следовательно, осведомленность об отдаленных местах или определенных темах.

Кори Лешер: Активная позиция и просвещение через искусство, такое как фотография - это мощный инструмент, но я не думаю, что это обязательно для каждого фотографа.

Килиан Жорнет: Безусловно. Фотографы оказывают большое влияние через свои работы. Фотографии видят многие. В социальных сетях подписываются на фотографов из-за красоты снимков, а это отличная платформа, чтобы делиться опасениями по поводу социальных или экологических проблем.

Питер Найк: Я считаю, что фотографы, работающие с природой, дикой природой, несут моральную ответственность за ее защиту. Раз уж мы пользуемся благами дикой природы, создавая произведения искусства, то обязаны делать все возможное, чтобы позаботиться о ней, и пытаться убедить других делать то же самое.

Раз уж мы пользуемся благами дикой природы, создавая произведения искусства, то обязаны делать все возможное, чтобы позаботиться о ней. Питер Найк фотограф

Конечно, я понимаю, что многие фотографы не могут основывать свою работу на общественной деятельности из-за различных факторов. Это могут быть и финансовые причины, психическое здоровье или даже просто нехватка времени.

Полярный медведь Claudio Ghiglione/ Picfair

Какой совет вы бы дали другим фотографам?

Клаудио Гильоне: Глубокое знание предмета съемки является основополагающим, чтобы спланировать ситуацию и все переменные как можно лучше и получить тот кадр, который вы хотите.

Кори Лешер: Верьте в себя и свои фотографии. Фотография с каждым годом становится бизнесом и хобби для все большего числа людей, но это не значит, что нужно бояться или меньше гордиться своими работами.

Килиан Жорнет: Когда дело доходит до демонстрации экологических проблем, не стоит бояться делиться своими мыслями. Многие опасаются говорить о климатическом кризисе, потому что фотографы много путешествуют и часто попадают под огонь критики.

Но об этом важно говорить, чтобы рассказать людям об ответственности, которая лежит на правительствах и частном бизнесе.

Питер Найк: Знайте свой объект. Я считаю, что для того, чтобы успешно фотографировать, каждый фотограф должен сначала понять объект съемки.

Какое послание вы хотите донести через свои работы?

Клаудио Гильоне: Мне нравится использовать свои изображения, подкрепленные моими знаниями в области науки, для просвещения, знакомить с тем, что происходит в этой сфере, как можно больше людей, доносить эту информацию до нового поколения.

Кори Лешер: Я стремлюсь приблизить людей к миру природы с помощью своих фотографий и тем самым хочу вдохновить моих зрителей на защиту этого прекрасного мира, в котором мы живем.

У нас удивительная и красивая планета, полная разнообразия. Мы должны принимать меры, если хотим, чтобы следующие поколения могли наслаждаться тем, чем наслаждаемся мы сегодня. Килиан Жорнет фотограф

Килиан Жорнет: У нас удивительная и красивая планета, полная разнообразия. Мы должны принимать меры, если хотим, чтобы следующие поколения могли наслаждаться тем, чем наслаждаемся мы сегодня.

Питер Найк: Своими работами я надеюсь вдохновить других видеть мир природы таким же, каким вижу его я - прекрасную, хрупкую сеть живых, дышащих существ, которые заслуживают того, чтобы прожить свою жизнь без вреда, который им может нанести деятельность человека.