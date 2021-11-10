"Зеленый" водород в будущем может полностью заменить ископаемое топливо. Сотрудники немецкого стартапа считают, что у них есть ключевой элемент для того, чтобы сделать его доступным для всех.

Вайтеа Кован родилась на острове в Тихом океане, испытывающем на себе влияние изменения климата. Она верит в перспективы технологии "зеленого" водорода. Более трех лет назад Вайтеа стала соучредителем компании Enapter.

"Я хотела заменить все дизельные генераторы в Новой Каледонии, а также в других отдаленных районах, которые не должны зависеть от "грязного" дизельного топлива", - говорит Кован.

"Осознав потенциал "зеленого" водорода, который способен заменить ископаемое топливо, мне захотелось стать частью этих перемен".

Зеленые решения принимаются только в том случае, если они экономически привлекательны. В этом и заключается наша миссия - сделать "зеленый" водород экономически конкурентоспособным. Вайтеа Кован Enapter, сооснователь

Электролизеры с ионообменной мембраной (ИОМ) этой немецкой компании используются более в чем 100 проектах в 33 странах. Эта технология позволяет производить водород без эмиссии с помощью энергии из возобновляемых источников.

Разработанный быстрее и дешевле, чем предполагалось, электролизер с ИОM уже заправляет автомобили и самолеты, питает промышленность и обогревает дома.

Водородные генераторы компании Enapter недавно получили премию принца Уильяма Earthshot Prize в номинации "Исправление климата".

Что такое зеленый водород?

Большая часть водорода на планете содержится в воде. "Зеленый" водород извлекают из воды без выбросов в атмосферу (обычно его производят путем сжигания ископаемого топлива). Этот способ производства основан на возобновляемой энергии, которая используется для электролиза, химического процесса, необходимого для разделения атомов водорода и кислорода в воде.

Основными недостатками этого способа считаются низкая эффективность производства водорода и высокая стоимость. Однако компания Enapter утверждает, что ее электролизер с ИОМ решает эти проблемы и обеспечивает быстрый и простой способ получения экологически чистой энергии даже в домашних условиях.

Половина воды, используемой для смыва в туалете, может питать дом в течение нескольких дней

Компания Enapter утверждает, что ее электролизеру необходимо всего около 2,4 литра воды для выработки водорода, достаточного для питания дома, в котором проживает семейная пара, в течение нескольких дней.

Однако точное количество дней зависит от емкости накопителя энергии. Это количество воды равно половине воды, используемой для однократного смыва унитаза (5 литров), и в восемь раз меньше, чем потребление воды посудомоечной машиной (20 литров).

Премия Earthshot поможет Enapter начать массовое производство.

"На площадке, которую мы начали строить шесть недель назад, серийное производство стартует в начале 2023 года", - говорит Вайтеа.

К 2050 году компания Enapter's надеется производить 10% водорода в мире.