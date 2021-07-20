Как обезопасить рыболовный промысел?

Рыболовство и марикультура относятся к одним из самых опасных для жизни занятий в Европей. По данным Европейского агентства морской безопасности, в 201 4-2019 гг. 173 человека погибли в результате 89 несчастных случаев на рыболовных судах. Большая часть этих инцидентов случилась на траулерах, а причиной им послужил человеческий фактор — несоблюдение правил техники безопасности, отсутствие средств спасения на воде, переутомление рыбаков.

Чтобы улучшить охрану труда рыбаков, власти региона Эмилия-Романья, расположенного на адриатическом побережье Италии инициировали диалог с рыбаками, прибрежными муниципалитетами, неправительственными организациями, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами. Находясь в городе Чезенатико, корреспондент Евроньюс Денис Локтье пообщался с сотрудником Федерации агропромышленных рабочих (входящей в Итальянскую всеобщую конфедерацию труда) Марко Ринальди,который рассказал о мерах, предпринимаемых для снижения профессиональных рисков в рыболовной отрасли:

— Улучшить безопасность труда рыбаков можно прежде всего повышая их информированность о рисках, связанной с работой в море. Для этого общественные организации должны проводить инструктаж, а государство должно осуществлять контроль. Улучшая знания о технике безопасности и контролируя её соблюдение, мы несомненно сделаем условия труда более безопасными.

— Самые большие успехи достигнуты в отношении облегчения труда. Раньше рыбаки проводили в море пять рабочих дней; теперь только три-четыре дня. Они меньше устают, а запасы рыбы в море меньше истощаются.

— В некоторых регионах, например, в Эмилии-Романье, но не только здесь, информированность об опасностях улучшилась, благодаря занятиям с инструктором. Как следствие, судовладельцы совершенствуют оборудование своих судов. Рыбаки начали пользоваться защитными перчатками, что они не делали еще несколько лет назад. Финансирование ЕС помогло улучшить условия труда — но нам ещё есть к чему стремиться.