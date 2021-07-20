«Уходит рыбак в свой опасный путь...»

Труженики моря

С восходом солнца судно капитана Давиде Санулли отправляется в Адриатическое море на сбор урожая мидий. Но просыпаться на заре — не самое сложное в работе сборщиков мидий. Моллюски растут в специальных коллекторах, опущенных в морскую воду. Их главная составная часть — канаты, к которым прирастают съедобные двустворчатые. Вытягивание этих канатов требует немалых физических усилий. Машины помогают рыбакам, но их шум оглушает. Грязь лезет в глаза. И всё это в условиях качки. Это тяжёлый, почти непрерывный труд, с постоянно качающейся под ногами палубой.

“Раньше эта операция производилась вручную, — вспоминает Давиде. — Всё делалось вручную. А сейчас у нас всё механизировано. Техника приносит пользу, с одной стороны, она бережёт наши спины. Но с другой стороны, она заставляет нас работать в большей спешке”.

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Опасная профессия

Члены экипажа носят защитные перчатки, тяжелые фартуки и резиновые сапоги, намеренно большего размера, чтобы их было можно легко сбросить, случайно упав за борт. Так как палуба здесь очень скользкая из-за мидий, падают на неё часто. Достаточно просто поскользнуться, чтобы улететь в воду или удариться головой.

Рыболовный промысел и сбор мидий — очень рискованные для жизни занятия. Если другие рыбаки не заметят, что их товарищ упал за борт, он может утонуть. Только в 2019 г. в ЕС таким образом погибли 16 рыбаков, более 200 получили серьёзные травмы.

Не робкого десятка

Для 19-летнего Лоренцо Балестри сбор мидий — это летняя подработка. По ее словам, этот труд хорошо оплачивается. Но мало, кто из его ровесников, выбирают себе эту профессию:

“Говорят, что рыбаком быть трудно. Это действительно так. Нужно очень рано вставать, а значит рано ложиться спать и пропускать все вечерние развлечения. Сам труд тяжёлый. Не все готовы пойти на такие жертвы”.

Большинство рыбаков сейчас — это мужчины среднего возраста. Рыбачек мы часто себе представляем как домохозяек, с нетерпением ожидающих возвращения своих мужей на берег. На самом деле женщины сейчас играют важную роль в ведении рыболовного хозяйства, в организации обработки и продажи улова. Они редко выходят в море, но бывают и исключения.

Чигдем Мочошоглу, мать двух взрослых дочерей, работает на небольшом судне, условия труда на котором регулируются законом не так строго, как на крупных судах, экипаж которых проводит в открытом море целые недели или месяцы:

“Я — рыбачка, единственная женщина в Чезенатико и во всей Эмилии-Романье, работающая на траулере. Для мужчин, я думаю, эта работа не очень тяжёлая. За исключением дней, когда штормит и можно наскочить на какое-нибудь плавающее в море бревно. Но для женщин, которые постоянно думают о доме и детях, эта работа не просто тяжёлая, а тяжелейшая”.

Как улучшить условия труда?

Холод, дождь, физический труд... Рыбаки Чезенатико говорят, что работа даже на небольших судах отражается на здоровье. По их словам, рыболовные суда в Италии в большинстве своём старые и им требуется срочная модернизация. На это выделяются специальные фонды, в том числе Евросоюзом, но часто рыбаки не знают, как их использовать

Споры о том, как сделать рыболовство безопаснее, не утихают. Один способ заключается в ужесточении правил. В ЕС на этот счёт действуют несколько директив и международных конвенций. Самая важная из них - конвенция Международной организации труда №188 “О труде в рыболовном секторе”, но её ратифицировали только 7 стран ЕС.

Массимо Беллависта, активист профсоюза агропромышленных работников, защищающего интересы рыбаков, сотрудничает с раболовецкими хозяйствами и чиновниками ЕС, чтобы улучшить условия труда на судах при помощи регулярных инспекций и обучения технике безопасности. По его словам, крайне важно, чтобы рыбаки выполняли все правила безопасности, предусмотренные конвенцией МОТ №188, не дожидаясь её ратификации Италии.

Еще один способ — целевое финансирование. ЕС предоставляет его на повышение квалификации и на ремонт судов с целью совершенствования их безопасности. Но согласно данным администрации Эмилии-Романьи рыбаки редко тратятся на такой ремонт, так как половину его стоимости должны оплатить сами судовладельцы.

“Мы объявили два тендера в рамках региона Эмилия-Романья, — говорит Витторио Элио Мандука, глава департамента охоты и рыболовства региона, — чтобы побудить рыбаков улучшить свое оборудование. Однако, несмотря на наши усилия, нам не удалось убедить их инвестировать в безопасность судов. Они соглашаются пройти учёбу, но не хотят вкладываться в оборудование. И это, к сожалению, проблема”.

Совершенствовать старые суд затратно и сложно, так как на них мало свободного места. Но новые суда можно сразу строить более безопасными. Этим вопросом занимается Альберто Стефанини— инженер, специализирующийся на системах безопасности. Он исследует рыболовные суда на предмет того, что в них можно усовершенствовать - сделать выше перила, закрыть кожухом канатный барабан, обезопасить снасти. Он также предлагает оснастить суда кондиционерами, чтобы сделать работу комфортнее, а значит и менее опасной для здоровья.

"Спокойный и весёлый экипаж лучше переносит усталость, неизбежную при такой работе, — уверен Альберто. — На борту судов будет происходить меньше несчастных случаев и в целом рыболовные суда станут безопаснее ".

Капитан Давиде Санулли уже подал заявление на осуществление работ стоимостью 70 тыс евро по модернизации своего судна, по улучшению всего. 50% этой суммы будут оплачены Европой.