Жители Любека готовятся к наводнениям

Историческим городам Европы угрожают штормовые приливы, наводнения и подъём уровня моря. Как отвести эту угрозу, не навредив внешнему виду городов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились в расположенный на севере Германии город Любек, исторический центр которого входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Угроза наводнений

Город был основан в 1143 г. и знаменит своими готическими соборами и купеческими особняками. Чтобы сохранить это наследие для будущих поколений, местные власти задумались о том, как реагировать на меняющийся климат.

Любек. Euronews

Расположение Любека сделало его в Средние века важным торговым центром, но сейчас оно делает его уязвимым в связи с подъёмом уровня моря. Через город протекает река Траве впадающая неподалёку в Балтийское море. При этом Любек никак не защищён от подъёма воды, нагоняемой из моря штормовым ветром.

Крупнейшее за почти 900-летнюю историю города наводнение произошло в 1872 г. Оно было вывано штормовым приливом. Стены города до сих пор сохранили отметки о максимальном уровне подъёма воды.

Но связанный с потеплением климата подъём уровня моря сделает такого рода штормовые приливы гораздо более разрушительными. А июльские наводнения в Германии, вызванные проливными дождями, наглядно продемонстрировали опасность которую несут с собой наводнения.

Готовиться к худшему

По словам главы департамента культурного наследия города Катарины Фогель, сейчас происходит оценка возможных рисков, связанных с изменением климата: речь идёт не только о наводнениях, вызванных подъемом уровня моря, но также о проливных дождях и сильных засухах.

Профессор Арне Арнс, специалист по прибрежным инженерным сооружениям из Ростокского университета, готовит для города оценку будущих рисков на основе климатического анализа и исторических прецедентов. По его словам, у города есть два варианта решения проблемы: помешать морской воде входить в Траве с помощью строительства массивной дамбы или строить защиту от подъёма воды прямо в городе, возводя стены и барьеры у возможных мест прорыва воды на городские улицы. Но последний вариант рискует нанести урон средневековому шарму города и поставить под угрозу статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Пока городские власти взвешивают варианты, местные жители уже готовятся у худшему. Ян Домейер,реставрируя свой 600-летний дом (точнее его копию, построенную в сер. XIX в. после пожара 1839 г.), на всякий случай устанавливает в нём водяные насосы и барьеры.

Температурные и осадковые аномалии июня 2021 г.

В масштабах всей планеты это был самый жаркий июнь за время наблюдений. Средняя температура была 0,2 градуса Цельсия выше, чем между 1991 и 2020 гг. В этом месяце произошло несколько пиковых подъёмов температуры.

Температура выше средней стояла в Сибири. В Якутске был поставлен новый июньский рекорд - 35,1 градуса.

Рекордная жара в Якутске. Wilks, Jeremy

Этот месяц был самым жарким и в истории метеонаблюдений в Финляндии. Температура здесь поднялась до 31,7 градуса.

То же самое было отмечено и в Северной Америке. В Канаде температура в июне достигла рекордных 49,6 градуса. Лесной пожар уничтожил канадский город Литтон.

А теперь давайте посмотрим внимательнее на то, что происходило здесь в Европе:

Температурные аномалии. euronews

На этой карте мы видим большую красную зону, покрывающую Финляндию и прибалтийские страны. В прошлом месяце температура здесь была выше средней. Но она была ниже средней над Чёрным морем и Пиренейским полуостровом.

Аномальными были и осадки: их выпало больше среднего в черноморском регионе и в Западной Европе.