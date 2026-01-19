Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Легендарный итальянский модельер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет

Ирина Шелудкова & Euronews
Создатель дома моды Valentino скончался в своем доме в Риме.

Известный итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель дома моды Valentino, скончался в возрасте 93 лет.

Он ушел из жизни "в спокойствии своей римской резиденции, окруженный любовью близких", - говорится в сообщении Фонда Валентино Гаравани и Джанкарло Джамметти.

Прощание состоится в зале на площади Миньянелли в Риме в среду 21 и четверг 22 января с 11 утра до 6 вечера. Похороны состоятся в пятницу, 23 января, в 11 утра в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартири на площади Республики в Риме.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала:

"Валентино, бесспорный мастер стиля и элегантности, вечный символ итальянской высокой моды. Сегодня Италия теряет легенду, но его наследие будет продолжать вдохновлять поколения. Спасибо за все".

Создатель фирменного оттенка красного цвета и элегантных силуэтов высокой моды получил всемирное признание во второй половине 20 века и его стиль стал признанным символом роскоши и статуса.

