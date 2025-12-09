В Боливии обнаружено около 17 000 следов динозавров

Около 17 000 следов тероподов, хищных, динозавров обнаружили палеонтологи в горном районе Боливии. Ученые, в основном из Калифорнийского университета, исследовали этот район в течение многих лет.

По словам специалистов, это самое большое количество следов тероподов, обнаруженных где-либо в мире. Гигантские животные обитали на территории Национального парка Торо-Торо более 60 миллионов лет.

"Это крупнейшее открытие в истории. Было найдено 1700 окаменелостей и более 17 000 отпечатков, и вполне вероятно, что в национальном парке будут найдены еще тысячи", - восторгается управляющий парком Торо-Торо.

Следы динозавров поясняют специалисты, рассказывают то, о чем не могут поведать их скелеты. По отпечаткам следов исследователи определяют, когда динозавры шли или бежали, останавливались или поворачивались.

Размеры следов, поясняют ученые, указывают на то, здесь передвигались существа высотой около 10 метров вместе с крошечными тероподами размером с курицу, высотой 32 сантиметра. Пока остается загадкой почему динозавры стекались сюда, к продуваемому всеми ветрами плато.