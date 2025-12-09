Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Боливии обнаружено около 17 000 следов динозавров

След динозавра в национальном парке Торо-Торо, Боливия
След динозавра в национальном парке Торо-Торо, Боливия Авторское право  Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved
By Zoltan Siposhegyi
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Следы динозавров поясняют специалисты, рассказывают то, о чем не могут поведать их скелеты. По отпечаткам следов исследователи определяют, когда динозавры шли или бежали, останавливались или поворачивались.

Около 17 000 следов тероподов, хищных, динозавров обнаружили палеонтологи в горном районе Боливии. Ученые, в основном из Калифорнийского университета, исследовали этот район в течение многих лет.

По словам специалистов, это самое большое количество следов тероподов, обнаруженных где-либо в мире. Гигантские животные обитали на территории Национального парка Торо-Торо более 60 миллионов лет.

"Это крупнейшее открытие в истории. Было найдено 1700 окаменелостей и более 17 000 отпечатков, и вполне вероятно, что в национальном парке будут найдены еще тысячи", - восторгается управляющий парком Торо-Торо.

Следы динозавров поясняют специалисты, рассказывают то, о чем не могут поведать их скелеты. По отпечаткам следов исследователи определяют, когда динозавры шли или бежали, останавливались или поворачивались.

Размеры следов, поясняют ученые, указывают на то, здесь передвигались существа высотой около 10 метров вместе с крошечными тероподами размером с курицу, высотой 32 сантиметра. Пока остается загадкой почему динозавры стекались сюда, к продуваемому всеми ветрами плато.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Франция вернула Монголии ископаемые останки динозавров возрастом 70 млн лет

Номинации «Золотого глобуса» 2026: «Одна битва за другой» лидирует с девятью номинациями

Легендарный архитектор и дизайнер Фрэнк Гери скончался в возрасте 96 лет