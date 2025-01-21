Французский кинорежиссёр Бертран Блие скончался в возрасте 85 лет

Французский кинорежиссер Бертран Блие cкончался в Париже в возрасте 85 лет. Как сообщил его сын Леонард, он умер дома, в окружении жены и детей.

Известный своими провокационными комедиями 1970-х и 1980-х годов "Вальсирующие", "Девичник" и "Холодые закуски", Блие особенно славился острыми диалогами, которые искрились чёрным юмором и шутками, которые сегодня назвали бы "сексистскими".

Его комедия 1978 года "Приготовьте носовые платки", в которой (как и во многих других) снялся Жерар Депардье, получила годом позже "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке, премию "Сезар" за лучшую музыку, был номинирован на «Золотой глобус» как лучший зарубежный фильм.

Блие трижды получал премию "Сезар" за лучший сценарий - за фильмы "Холодные закуски" в 1980 году, "Наша история" в 1985 году и "Слишком красива для тебя" в 1990 году. Последний фильм также получил приз жюри в Каннах и "Сезар" за лучший фильм и лучшую режиссуру.

"Я с глубокой печалью узнал о смерти Бертрана Блие. Он был гением диалога, в традициях Превера и Одиара, - написала в Х министр культуры Франции Рашида Дати. - В фильмах, которые отражали свое время, он дал знаковые роли величайшим актёрам: Жан-Пьеру Мариэль, Жерару Депардье, Миу-Миу, Мишелю Блану, Изабель Юппер, Патрику Деваэру, Жозиан Баласко, не забыв о родном отце Бернаре Блие. Бертран Блие был огромным, нонконформистским режиссером, страстным поклонником творческой свободы".

На протяжении всей карьеры его фильмы, такие как "Кальмос" с Жан-Пьером Мариэль и Жаном Рошфором в главных ролях, обвиняли в женоненавистничестве, казалось, что споры преследуют его повсюду. Однако Блие это не волновало.

После движения #metoo многие задаются вопросом: смог бы он сегодня снять "Вальсирующих" (на сленге - "яички") с Жераром Депардье и Патриком Деваером? В 1974 году эта трагикомедия стала культовой, но сегодня его мрачный и вульгарный юмор, а также грубые изображения сексуальных актов и наготы, вряд ли вызвали бы смех.

"Нам было весело снимать провокационный фильм, просто ради провокации, - сказал он в интервью французскому культурному журналу Transfuge. - Мы атаковали женщин и феминисток в лоб. Это была скорее игривая провокация, чем глубокое чувство с нашей стороны", добавил он.

Последним фильмом Блие стал Convoi exceptionnel в 2019 году, в котором снялись Депардье и Кристиан Клавье.