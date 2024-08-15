By Euronews и AP

Обладательница четырёх премий "Эмми" и двух номинаций на "Оскар", американская актриса Джина Роулендс часто снималась у своего мужа Джона Кассаветиса, воплощая образ сильных независимых женщин. Новое поколение зрителей знает о её творчестве по ставшему культовым фильму её сына "Дневник памяти".

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Джина Роулендс, которую называют одной из величайших актрис и путеводной звездой независимого кино, сыгравшей глывные роли в новаторских фильмах своего мужа-режиссёра Джона Кассаветиса, а позже очаровавшей зрителей в мелодраме своего сына Ника Кассаветиса "Дневники памяти", ушла из жизни. Ей было 94 года.

Смерть Роулендс подтвердили родные. Ранее они сообщали, что у актрисы была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Ряд изданий пишел, что Роулендс скончалась в среду в своём доме в Индиан-Уэллсе, штат Калифорния.

Фотопортрет Джины Роулендс, 1957 год. Dick Strobel/AP

Джина Роулендс родилась в Висконсине в 1930 году.

Окончив колледж, переехала в Нью-Йорк, где получила актёрское образование в Американской академии драматического искусства.

"Я всегда хотела стать актрисой; я так много читала, когда была маленькой, и мне открылось, что есть и другие вещи, которыми можно заниматься", - говорила она в интервью The New York Times в 2016 году.

Именно в старейшей школе актёрского мастерства она встретила своего мужа, который учился на одном с ней курсе.

В 1959 году случился режиссёрский дебют Джона Кассаветиса - фильм "Тени" с участием Роулендс. Полный импровизаций, снятый при естественном освещении на нью-йоркских локациях с бюджетом в 40 000 долларов, он получил высокие оценки критиков, особенно - за реалистичность повествования.

Снимая вне студий, что уже веяло новаторством, чета Кассаветис и Роулендс создавали кинопортреты простых людей - представителей рабочего класса, домохозяек, мелких торговцев в картинах "Женщина под влиянием", "Глория", "Лица".

Кадр с Джиной Роулендс из фильма "Женщина под влиянием" Faces Distribution

За четыре десятилетия Роулендс сняла 10 фильмов с Кассаветисом, включая "Минни и Московиц" в 1971 году, "Премьера" в 1977-м и "Потоки любви" в 1984 году.

За два из них она получила номинации на премию "Оскар": за семейную драму "Женщина под влиянием" 1974 года, в котором она сыграла жену и мать, разрывающуюся между желанием быть собой и принуждением со стороны родных и окружения соответствовать общепринятым нормам, и за триллер "Глория" 1980 года о женщине, которая пытается спасти от мафии маленького мальчика, ставшего свидетелем убийства.

На счету Роулендс также четыре премии "Эмми" и два "Золотых глобуса". В 2015 году она была удостоена почётного "Оскара" в знак признания ее заслуг в киноискусстве.

"Знаете, что самое замечательное в актёрской профессии? Вы проживаете не одну-единственную жизнь, а множество", - сказала она со сцены.

Джина Роулендс и Бо Бриджес со статуэтками "Эмми" в 1992 году. Douglas C. Pizac/AP

Джон Кассаветес умер от цирроза печени в 1989 году, в попытке справиться с горем утраты Роулендс вернулась к актёрской деятельности. В перерывах между съемками она иногда посещала кинофестивали, где проходили показы фильмов её именитого супруга.

"Я хочу, чтобы все увидели его фильмы", - сказала она на фестивале в Сан-Себастьяне в 1992 году. "Джон был единственным в своём роде, самым бесстрашным человеком, которого я когда-либо знала. У него был очень своеобразный взгляд на жизнь и на индивидуальность людей".

Кадр из фильма "Дневник памяти" New Line Cinema

Новое поколение зрителей познакомилось с Роулендс, благодаря киноработе её сына "Дневник памяти". В нём она воплатила образ женщины, чьи воспоминания о романе юности разрушает деменция. Фильм стал культовым.

В более поздние годы Роулендс несколько раз снималась в кино и на телевидении, в том числе в "Ключ от всех дверей" и сериале "Детектив Монк". Последний раз она появилась на киноэкране в 2014 году, сыграв пенсионерку, которая подружилась с хореографом-геем в фильме "Шесть уроков танцев за шесть недель".

Среди других ее фильмов - "Одинокие отважны" с Кирком Дугласом, "Спиральные дороги" с Роком Хадсоном, "Ребёнок ждёт" с Бертом Ланкастером и Джуди Гарлан (режиссёр Кассаветис), "Двухминутное предупреждение" с Чарлтоном Хестоном, "Буря" с Молли Рингвальд, "Дневной свет" Пола Шрейдера.