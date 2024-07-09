Культурный район Саадият в Абу-Даби преобразит художественный и культурный ландшафт на местном и глобальном уровне после завершения строительства в 2025 году.

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Этот центр инноваций и творчества включает в себя музеи, культурные и образовательные учреждения, прославляющие ОАЭ и другие страны.

Мохамед Халифа Аль Мубарак, председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, сообщил Euronews: «Эти учреждения больше, чем просто музеи. Это общественные центры. Это образовательные центры. Они станут наследием. Их наследие – это места, где люди собираются вместе, места, где узнают новое, места, где много информации, места, где есть понимание и принятие».

Лувр Абу-Даби – первый «универсальный музей» в арабском мире. С момента открытия в ноябре 2017 года его посетили более пяти миллионов человек. Плавающий купол сам по себе является архитектурным шедевром, созданным французским архитектором Жаном Нувелем.