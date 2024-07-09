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В Польше вскрыли капсулу времени - привет от 3 соседей из Вроцлава

В капсуле времени была найдена газета за 1865 год.
В капсуле времени была найдена газета за 1865 год. Авторское право Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook
Авторское право Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook
By Elise Morton
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Капсула времени, выставленная в музее Вроцлава, была обнаружена в середине 1990-х годов, но долго оставалась нетронутой. Внутри вскрытой трубки эксперты нашли письмо и газету, дающие представление о жизни в 1865 году.

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Капсула времени датируется 1865 годом. Ее спрятали во дворе своего дома во Вроцлаве три соседа. Внутри жестяной трубки они оставили записку потомкам о том, что "заложили первый камень для строительства резервуара для воды", добавив для верности и свежий газетный номер.

Примечательно, что трубку с интересным содержимым нашли ещё в 1997 году, вплоть до сегодняшнего дня она лежала в хранилище и лишь теперь стала доступна публике. Вскрыть трубку поручило министерство науки и высшего образования Польши.

Капсула десятилетия лежала в хранилище.
Капсула десятилетия лежала в хранилище.Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook

"Сначала мы должны были продезинфицировать капсулу, а затем продумать, как не повредить эти хрупкие бумаги", - говорит Катажина Крочак, главный хранитель коллекций в Национальной библиотеке имени Оссолинских.

Три соседа из Вроцлава говорят с потомками.
Три соседа из Вроцлава говорят с потомками.Muzeum Archeologiczne Oddz. Muzeum Miejskiego Wrocławia / Facebook

Теперь капсула и ее содержимое выставлены в Археологическом музее Вроцлава, доказывая, что даже самые, казалось бы, скромные находки могут стать важным свидетльством эпохи. "Мы можем связать записку с конкретными людьми, найти их данные в архивах, реконструировать их жизнь", - комментирует музейный работник Агата Мациончик. Трубку, записку и газету можно увидеть на временной выставке Artificalia, naturalia, exotica до конца сентября.

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