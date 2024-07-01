By Euronews и EBU

На заветный приз "Хрустальный глобус"претендуют 12 фильмов, победитель будет объявлен на церемонии закрытия в субботу. В этом году был организован специальный показ украинского военного документального фильма "Реал", в котором режиссер Олег Сенцов запечатлел кадры из своей службы в ВСУ.

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Обычно тихий чешский курортный город Карловы Вары в эти дни многолюден и оживлён: здесь проходит 58-й Международный кинофестиваль.

Два главных гостя кинофорума, Вигго Мортенсен и Джеффри Раш, прибыли в четверг вечером. Перед отелем Pupp их встречал директор фестиваля Иржи Бартошка.

Мортенсон, известный по роли Арагорна в фильме "Властелин колец", был тепло встречен поклонниками на красной дорожке на церемонии открытия фестиваля, после чего получил награду диретора МКФ.

В своей речи он сказал, что фестиваль "занимает особое место" в его сердце, и охарактеризовал Карловы Вары как "очень важный праздник кино".

Viggo Mortensen arrives on the red carpet at the 58th International Film Festival in Karlovy Vary, Czech Republic. Euronews

Кивок в сторону Украины

Карловарский фестиваль также гордится тем, что не обходит вниманием текущие политические события.

В этом году был организован специальный показ украинского военного документального фильма "Реал", в котором режиссер Олег Сенцов запечатлел кадры из своей службы в Вооруженных силах Украины.

"Материал, который вы собираетесь увидеть, представляет собой настоящую документацию войны. Хотя особых боевых действий не увидишь, все происходит в окопах. То, что вы видите, вы в основном воспримете по звуку", - говорит он.

Большую часть кадров Сенцов снял спонтанно, включая камеру на шлеме, когда находился в окопах. Украинскому режиссеру удалось запечатлеть операцию по эвакуации на передовой, получившую кодовое название "Реал".

Footage from Ukrainian filmmaker Oleh Sentsov's film 'Real'. Propeler Film and Downey Ink / 'Real'

"У меня огромное количество воспоминаний и впечатлений, и когда мы победим и если я останусь жив, я бы с удовольствием снял об этом художественный фильм", - сказал Сенцов в интервью Euronews.

Украинского режиссера похвалил президент Чехии Петр Павел, который также является генералом армии в отставке и бывшим председателем Военного комитета НАТО.

"Эти кадры невероятно актуальны и, благодаря своей необработанной подлинности, убедительно передают зрителям сильные переживания и эмоции, которые испытывают солдаты", - сказал президент Павел.

Некоторые из солдат, показанных в документальном фильме, уже погибли в войне между Россией и Украиной. Зрители на показе почтили их память минутой молчания.

"Реал" Сенцова призван напомнить людям, что чудовищная война продолжается, она идёт прямо у их порога.

В этом году на фестивале в Карловых Варах представлены 200 фильмов со всего мира, и 12 из них претендуют на заветную награду "Хрустальный глобус". Победитель будет объявлен на церемонии закрытия в субботу.