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58-й кинофестиваль открылся в Карловых Варах: специального показа удостоился фильм Олега Сенцова

Красная дорожка 58-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, Чехия.
Красная дорожка 58-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, Чехия. Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews и EBU
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

На заветный приз "Хрустальный глобус"претендуют 12 фильмов, победитель будет объявлен на церемонии закрытия в субботу. В этом году был организован специальный показ украинского военного документального фильма "Реал", в котором режиссер Олег Сенцов запечатлел кадры из своей службы в ВСУ.

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Обычно тихий чешский курортный город Карловы Вары в эти дни многолюден и оживлён: здесь проходит 58-й Международный кинофестиваль.

Два главных гостя кинофорума, Вигго Мортенсен и Джеффри Раш, прибыли в четверг вечером. Перед отелем Pupp их встречал директор фестиваля Иржи Бартошка.

Мортенсон, известный по роли Арагорна в фильме "Властелин колец", был тепло встречен поклонниками на красной дорожке на церемонии открытия фестиваля, после чего получил награду диретора МКФ.

В своей речи он сказал, что фестиваль "занимает особое место" в его сердце, и охарактеризовал Карловы Вары как "очень важный праздник кино".

Viggo Mortensen arrives on the red carpet at the 58th International Film Festival in Karlovy Vary, Czech Republic.
Viggo Mortensen arrives on the red carpet at the 58th International Film Festival in Karlovy Vary, Czech Republic.Euronews

Кивок в сторону Украины

Карловарский фестиваль также гордится тем, что не обходит вниманием текущие политические события.

В этом году был организован специальный показ украинского военного документального фильма "Реал", в котором режиссер Олег Сенцов запечатлел кадры из своей службы в Вооруженных силах Украины.

"Материал, который вы собираетесь увидеть, представляет собой настоящую документацию войны. Хотя особых боевых действий не увидишь, все происходит в окопах. То, что вы видите, вы в основном воспримете по звуку", - говорит он.

Большую часть кадров Сенцов снял спонтанно, включая камеру на шлеме, когда находился в окопах. Украинскому режиссеру удалось запечатлеть операцию по эвакуации на передовой, получившую кодовое название "Реал".

Footage from Ukrainian filmmaker Oleh Sentsov's film 'Real'.
Footage from Ukrainian filmmaker Oleh Sentsov's film 'Real'.Propeler Film and Downey Ink / 'Real'

"У меня огромное количество воспоминаний и впечатлений, и когда мы победим и если я останусь жив, я бы с удовольствием снял об этом художественный фильм", - сказал Сенцов в интервью Euronews.

Украинского режиссера похвалил президент Чехии Петр Павел, который также является генералом армии в отставке и бывшим председателем Военного комитета НАТО.

"Эти кадры невероятно актуальны и, благодаря своей необработанной подлинности, убедительно передают зрителям сильные переживания и эмоции, которые испытывают солдаты", - сказал президент Павел.

Некоторые из солдат, показанных в документальном фильме, уже погибли в войне между Россией и Украиной. Зрители на показе почтили их память минутой молчания.

"Реал" Сенцова призван напомнить людям, что чудовищная война продолжается, она идёт прямо у их порога.

В этом году на фестивале в Карловых Варах представлены 200 фильмов со всего мира, и 12 из них претендуют на заветную награду "Хрустальный глобус". Победитель будет объявлен на церемонии закрытия в субботу.

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