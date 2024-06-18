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Срочная новость. Французская актриса Анук Эме скончалась в возрасте 92 лет

Анук Эме
Анук Эме Авторское право SVEN KAESTNER/AP
Авторское право SVEN KAESTNER/AP
By Euronews
Опубликовано
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Французская актриса Анук Эме, получившая всемирную известность за роль в фильме "Мужчина и женщина", скончалась в возрасте 92 лет

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Знаменитая французская актриса Анук Эме, сыгравшая с Жаном-Луи Трентиньяном в фильме Клода Лелюша "Мужчина и женщина", умерла в возрасте 92 лет, сообщила в социальных сетях ее дочь Мануэла Папатакис.

"Вместе с моей дочерью Галаад и внучкой Милой мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине моей мамы Анук Эме, - написала она в Instagram. - Я была рядом с ней, когда она скончалась сегодня утром в своем доме в Париже".

Анук Эме работала с величайшими режиссерами своего времени. Роль в фильме "Мужчина и женщина" роль принесла ей целый ряд наград, включая "Золотой глобус", и номинацию на "Оскар".

Родившаяся в 1932 году в Париже Николь Дрейфус начала свою кинокарьеру в 1940-х годах. Ее взлет пришелся на 1960-е годы и Новую волну. Тогда Анук Эме снялась в фильмах Федерико Феллини "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной".

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