Октоберфест: пиво, еще раз пиво и безопасность

By Euronews

Праздник на Терезином лугу за 114 лет не потерял своей привлекательности и пенного восторга

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Тысячи страждущих людей устремились на священные территории Терезиенвизе, чтобы заказать пиво на Октоберфесте.

В субботу знаменитый народный праздник на лугу Терезы (именно так переводится название) стартовал в 189-й раз, и ожидается, что за 16 дней его проведения в городе побывает до шести миллионов человек.

На территории фестиваля посетители отмечают усиление мер безопасности и повышение цен за пинту пива.

Гости говорят о том, что рады здесь быть и не беспокоятся о своей безопасности.

Анжелика Рейнл:

«Мы чувствуем себя здесь в безопасности. Везде есть охрана. Я думаю, что здесь нет проблем с тем, чтобы чего-то опасаться».

Лена Фиерли:

«(Цены на пиво) довольно высокие, но Wiesn (Октоберфест) бывает только раз в году. Поэтому нам пришлось раскошелиться».

Первый Октоберфест был проведен в 1810 году в честь бракосочетания кронпринца Людвига Баварского с Терезой Саксонской.

Спустя столетия фестиваль все еще отдает дань уважения своим историческим корням - с дополнительным бонусом в виде аттракционов, еды и пенистого пива Helles.