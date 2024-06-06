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Выставка в галерее Saatchi покажет, как изменилась фэшн-фотография

Выставка в галерее Saatchi покажет, как изменилась фэшн-фотография
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Damon Embling
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Этим летом в лондонской галерее Saatchi можно увидеть, как фэшн-фотография перешла от простого представления рекламных продуктов к отображению повседневной жизни и превратилась в самостоятельный вид искусства.

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В этом выпуске программы CULT Дэймон Эмблинг знакомится с последней выставкой Beyond Fashion в галерее Saatchi.

На летней выставке представлены работы почти 50 фотографов со всего мира. Начиная с 1980-х годов и заканчивая сегодняшним днем, снимки выходят за рамки культовых фотографий дизайнеров и супермоделей.

Лили Уотертон из галереи Saatchi рассказывает Дэймону о том, что фэшн-фотография сильно изменилась и научилась по-новому интерпретировать красоту, поэтому на выставке можно познакомиться с творчеством авторов со своим видением красоты.

Under Your Smell
Under Your Smelleuronews

Темой работ, представленных на флагманской выставке Under Your Smell, стала красота, идентичность и гендер. Огромные принты на ткани, созданные студентами-фотографами из швейцарского университета, представляют собой захватывающую визуальную интерпретацию парфюма Jean Paul Gaultier.

Парижский фотограф Джонатан де Вильерс, на счету которого два снимка для французского Vogue, рассказывает Дэймону о том, как он создает работы, в корне меняющие нормы индустрии.

Jonathan de Villiers
Jonathan de Villierseuronews

На его снимках запечатлены роскошные бриллиантовые украшения в бытовых, спонтанных сценах.

На выставке Beyond Fashion представлены работы как известных фотографов, так и нового поколения имиджмейкеров, которые рассказывают о том, как фэшн-фотография стала новым языком визуального общения.

Выставка продлится в лондонской галерее Saatchi до 8 сентября 2024 года.

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