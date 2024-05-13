"Мост из будущего": фестиваль Starmus открылся шоу Жана-Мишеля Жарра

В Братиславе открылся фестиваль Starmus, объединяющий науку и искусство. На его открытии на одной сцене с французским музыкантом и композитором Жаном-Мишелем Жарром выступил британский рок-музыкант, сооснователь фестиваля Брайан Мэй.
Жан-Мишель Жарр осветил фейерверками и лазерами небо Братиславы во время концерта, который получил название "Мост из будущего".
Французский композитор и музыкант, один из пионеров электронной музыки, стал хедлайнером фестиваля Starmus, который начался в воскресенье 12 мая в столице Словакии.
Посмотреть шоу и послушать музыку пришли более 100 тысяч человек.
На одной сцене с Жаном-Мишелем Жарром в этот вечер выступил гитарист группы Queen и соучредитель фестиваля Starmus Брайан Мэй.
Жарр, который считает опасения по поводу искусственного интеллекта необоснованными, использовал его для создания пиротехнического шоу и лазерных проекций в своем выступлении. Последние можно было увидеть даже из соседних Австрии и Венгрии.
Фестиваль Starmus, основанный астрофизиком Гариком Исраэляном и британским рок-музыкантом Брайаном Мэем, объединяет искусство и науку.
В его программе не только шоу и концерты, но также лекции и открытые дискуссии с участием астронавтов и ученых, посвященные вопросам изменения климата, проблемам искусственного интеллекта и кибербезопасности.
Фестиваль Starmus в Братиславе продлится до 17 мая.