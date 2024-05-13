"Мост из будущего": фестиваль Starmus открылся шоу Жана-Мишеля Жарра

By Euronews

В Братиславе открылся фестиваль Starmus, объединяющий науку и искусство. На его открытии на одной сцене с французским музыкантом и композитором Жаном-Мишелем Жарром выступил британский рок-музыкант, сооснователь фестиваля Брайан Мэй.

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Жан-Мишель Жарр осветил фейерверками и лазерами небо Братиславы во время концерта, который получил название "Мост из будущего".

Французский композитор и музыкант, один из пионеров электронной музыки, стал хедлайнером фестиваля Starmus, который начался в воскресенье 12 мая в столице Словакии.

Посмотреть шоу и послушать музыку пришли более 100 тысяч человек.

На одной сцене с Жаном-Мишелем Жарром в этот вечер выступил гитарист группы Queen и соучредитель фестиваля Starmus Брайан Мэй.

Жарр, который считает опасения по поводу искусственного интеллекта необоснованными, использовал его для создания пиротехнического шоу и лазерных проекций в своем выступлении. Последние можно было увидеть даже из соседних Австрии и Венгрии.

Фестиваль Starmus, основанный астрофизиком Гариком Исраэляном и британским рок-музыкантом Брайаном Мэем, объединяет искусство и науку.

В его программе не только шоу и концерты, но также лекции и открытые дискуссии с участием астронавтов и ученых, посвященные вопросам изменения климата, проблемам искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Фестиваль Starmus в Братиславе продлится до 17 мая.