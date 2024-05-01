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Французские шеф-повара готовятся Олимпиаде в Париже

Французский пекарь Тони Доре готовит багеты, подобные тем, которые будут подаваться во время. Олимпийские игры, 30 апреля 2024 года
Французский пекарь Тони Доре готовит багеты, подобные тем, которые будут подаваться во время. Олимпийские игры, 30 апреля 2024 года Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Участников и гостей Олимпийских игр 2024 года в Париже ждут гастрономические удовольствия вполне сопоставимые с требованиями спортивных состязаний высокого уровня.

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Французский секрет  - лучшие повара страны и отборные продукты, а на выходе - изысканные блюда, соответствующие спортивным золотым стандартам: в Олимпийской деревне около 40 000 обедов будут подаваться ежедневно 15 000 спортсменам из 200 стран. Меню включает и широкий выбор вегетарианских блюд.

Филипп Вурц, менеджер по продуктам питания и напиткам Олимпийских игр 2024 года в Париже:

"Это богатое разнообразие, огромное количество рецептов на растительной основе, которые будут доступны широкой публике, чтобы они могли их попробовать. И, надеюсь - будем деражть кулаки - что им понравится, я практически убеждён в этом".

Французская компания общественного питания Sodexo Live! заявила, что создала в общей сложности 500 рецептов, которые будут предложены в столовых для спортсменов. Меню включает и широкий выбор вегетарианских блюд. Ежедневные фирменные блюда будут сопровождаться широким ассортиментом гарниров и супов. Среди сыров - высококачественные камамбер, бри и овечий Ossau-Iraty из юго-западной Франции.

 Атлеты также будут иметь доступ к киоскам с едой на вынос, среди которых будут и посвященные исключительно французской кухне, приготовленной шеф-поварами.

Амандин Шеньо, шеф-повар ресторана Pouliche демонстрирует круассан в виде кулёчка:

"Я хотела приготовить рецепты, которые были бы одновременно очень богатыми, очень изысканными, знаете, очень аппетитными. И в то же время довольно простыми для понимания. Итак, я подумала, что круассан - это настоящий символ Парижа, и для меня было совершенно очевидно, что я приготовлю круассан, который можно будет скрутить".

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа и обещают порадовать как любителей спорта, так и гурманов.

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