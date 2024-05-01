By Euronews и AP

Участников и гостей Олимпийских игр 2024 года в Париже ждут гастрономические удовольствия вполне сопоставимые с требованиями спортивных состязаний высокого уровня.

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Французский секрет - лучшие повара страны и отборные продукты, а на выходе - изысканные блюда, соответствующие спортивным золотым стандартам: в Олимпийской деревне около 40 000 обедов будут подаваться ежедневно 15 000 спортсменам из 200 стран. Меню включает и широкий выбор вегетарианских блюд.

Филипп Вурц, менеджер по продуктам питания и напиткам Олимпийских игр 2024 года в Париже:

"Это богатое разнообразие, огромное количество рецептов на растительной основе, которые будут доступны широкой публике, чтобы они могли их попробовать. И, надеюсь - будем деражть кулаки - что им понравится, я практически убеждён в этом".

Французская компания общественного питания Sodexo Live! заявила, что создала в общей сложности 500 рецептов, которые будут предложены в столовых для спортсменов. Меню включает и широкий выбор вегетарианских блюд. Ежедневные фирменные блюда будут сопровождаться широким ассортиментом гарниров и супов. Среди сыров - высококачественные камамбер, бри и овечий Ossau-Iraty из юго-западной Франции.

Атлеты также будут иметь доступ к киоскам с едой на вынос, среди которых будут и посвященные исключительно французской кухне, приготовленной шеф-поварами.

Амандин Шеньо, шеф-повар ресторана Pouliche демонстрирует круассан в виде кулёчка:

"Я хотела приготовить рецепты, которые были бы одновременно очень богатыми, очень изысканными, знаете, очень аппетитными. И в то же время довольно простыми для понимания. Итак, я подумала, что круассан - это настоящий символ Парижа, и для меня было совершенно очевидно, что я приготовлю круассан, который можно будет скрутить".

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа и обещают порадовать как любителей спорта, так и гурманов.