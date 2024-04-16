В Греции зажгли Олимпийский огонь для Игр-2024 в Париже

By Euronews

В Древней Олимпии, на месте проведения первых Олимпийских игр в 776 году до н.э., зажгли Олимпийский огонь. Его пронесут 5000 км до Парижа.

РЕКЛАМА

В Греции торжественно зажгли Олимпийский огонь для летних Игр 2024 года в Париже. Церемония прошла у руин храма Геры в Древней Олимпии, где в 776 году до нашей эры состоялась первая Олимпиада.

По традиции огонь зажгли одетые в длинные плиссированные платья актрисы, изображавшие древнегреческих жриц. Однако из-за того, что во вторник на Пелопоннесе было пасмурно, олимпийский факел пришлось зажечь не напрямую от солнечных лучей, как обычно, а от огня, полученного таким образом накануне, на генеральной репетиции. Он сутки горел внутри древнегреческой амфоры.

Путь огня до Парижа займет более 5 тысяч километров. Сначала его пронесут до Афин, где 26 апреля передадут организаторам парижской Олимпиады. Затем в афинском порту Пирей факел погрузят на судно, построенное в 1896-м — в год проведения первых современных Игр. Ожидается, что 8 мая он прибудет во французский Марсель.

Первым факелоносцем стал чемпион Олимпиады в Токио по академической гребле Стефанос Дускос, затем эстафету пример олимпийская чемпионка плаванию Лор Маноду, а после неё — заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас.