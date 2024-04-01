В Бельгии найдены 30 кассет с неизданными песнями Марвина Гэя

By Euronews

У музыки знаменитого Марвина Гэя может открыться второе дыхание - в Бельгии найдены более 60 его неизданных песен

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В Бельгии обнаружены кассеты с никогда не издававшимися песнями знаменитого музыканта Марвина Гэя - более 60 демозаписей.

Американский исполнитель жил в Остенде 18 месяцев в начале 80-х и написал там свою самую известную песню "Sexual Healing".

Кроме кассет Гэй оставил в доме семьи бельгийского музыканта Шарля Дюмулена концертные костюмы и записные книжки, которые хранились там более 40 лет.

"На одной из кассет есть феноменальная песня, - говорит адвокат семьи Дюмулен Алекс Траппенерс. - Она весь день не выходила у меня из головы, и я подумал: о боже, это здорово. Она на том же уровне, что и "Sexual Healing", и это только одна. Есть и другие".

По бельгийским законам, уникальная коллекция принадлежит наследникам Дюмулена, умершего в 2019 году.

Марвин Гэй был застрелен своим отцом в 1984 году. Теперь благодаря находке у его музыки может открыться второе дыхание.