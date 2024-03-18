Фестиваль документального кино в Салониках: главный приз получила "Моя украденная планета"

By Euronews

В Салониках заершился Международный фестиваль документального кино. Главную награду получила лента иранского режиссера Фарахназ Шарифи "Моя украденная планета".

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В Салониках вручены награды 26-го Международного фестиваля документального кино. Главный приз "Золотой Александр" получила лента иранского режиссера Фарахназ Шарифи "Моя украденная планета".

Фильм режиссера Лидии Дуды "Форест" удостоился "Серебряного Александра". Картина "Бродячие тела", вызвавшая протесты в Греции, отмечена специальным упоминанием жюри.

Орестис Андреадакис, директор фестиваля в Салониках:"За последние годы фестиваль документального кино в Салониках действительно стал одним из самых важных форумов документального кино в Европе. В этом году у нас было 120 премьер, что говорит о доверии режиссеров, продюсеров и агентов по продажам к нашему фестивалю, потому что они знают, что приедут сюда и их фильм найдет потрясающую аудиторию. Какой бы фильм ни получил "Золотого Александра", он автоматически претендует на премию "Оскар", но также его создатели увидят все профессиональное сообщество, мировое документальное сообщество, и их фильм, несомненно, будет иметь большой успех, если он стартовал на фестивале в Салониках".

Фильм-победитель "Моя украденная планета" рассказывает об Иране до и после исламской революции 1979 года. Повествование ведется от первого лица. Продюсер фильма Анке Петерсен рассказала Euronews насколько смерть Махсы Амини повлияла на режиссера Фараназ Шарифи.

Анке Петерсен, продюсер:"Это очень личный фильм. Она снимала все, что происходило вокруг нее, потому что, будучи женщиной, вы не имеете права выходить на улицы и снимать, что хотите. Вы можете снимать то, что вас окружает. Так что это ее личная жизнь, ее друзья и ее семья. Но потом, в конце концов, все, что произошло после смерти Махсы Амини, заставило ее изменить структуру, и тогда фильм стал дневником 45 лет угнетения женщин".

Фестиваль документального кино в Салониках был основан в 1999 году по инициативе Димитриса Эйпидеса, который до 2016 года занимал пост директора.

Йоргос Митропулос, Euronews:"Ежегодно на Фестивале в Салониках демонстрируются лучшие документальные фильмы со всего мира. В этом году за 11 дней его проведения показано в общей сложности 250 документальных картин, посвященных проблемам, волнующим всю планету. Свыше 200 кинематографистов, как греческих, так и иностранных, заявляют о себе на этом форуме".