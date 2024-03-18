"Звёздные войны" на британских монетах: новая коллекция

Корабль "Тысячелетний сокол" из "Звездных войн" появился на официальной монете Великобритании

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После успеха первой серии с персонажами из "Звёздных войн" британский Королевский монетный двор представил новую коллекцию монет.

Вторая серия посвящена культовым транспортным средствам киносаги. Первыйм выпущен "Тысячелетний сокол"; позже в этом году выйдут монеты с TIE Fighter, X-Wing и "Звездой Смерти II" . Дизайн разработан Фионом Гвиллимом.

Номинал каждой из монет составляет 50 пенсов. На оборотной стороне - профиль короля Великобритании Карла III.

У монеток по шесть граней, они изготовлены из медно-никелевого сплава. Вес каждой составляет 8 г, а диаметр немного более 27 мм.