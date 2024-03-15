Названы 30 лучших улиц мира. Критерии - оригинальность и богатство выбора

Каждый год журнал Time Out составляет рейтинги самых крутых улиц мира - с учетом культурных достопримечательностей, качества ресторанов и любимых горожанами заведений. Европейские улицы заняли в списке 2024 года почетные места.
В каком городе вы живете, есть ли у вас крутая улица? Та самая, где много рынков, баров, магазинов и интересных мест?
Журнал Time Out ежегодно составляет рейтинг самых классных улиц мира. "На каждой улице из этого списка, - говорится в сопроводительной заметке издания - есть смелые и креативные решения, идет ли речь о еде, напитках, ночной жизни и культуре. Тут есть все - от баров до переоборудованных исторических зданий".
Звание самой крутой улицы мира в этом году досталось Хай-стрит в Мельбурне, Австралия. "Она прекрасна во всех смыслах. Тут есть эпические рестораны, бары, площадки с живой музыкой и бутики, тут ощутим дух местного сообщества, в котором вы чувствуете себя желанным гостем", - отмечает Лиа Глинн, редактор Time Out Melbourne.
В списке из 30 улиц, отобранных Time Out, Европа представлена 9 улицами. Самая крутая улица Европы - Руа-да-Боавишта в Лиссабоне (седьмое место). Здесь можно совершать покупки, наслаждаться поздним завтраком и пить натуральные вина в социальном клубе Boavista, рекомендованном Time Out.
Кроме того, в списке значатся:
Консель-де-Сент, Барселона (Испания)
Рейтинг: 10 место
Расположение: Это одна из горизонтальных улиц в городской сетке,часть района Эшампле.
Что здесь хорошего: "Это оживленный участок города, усеянный ресторанами, бутиками и местами для встреч. Прогулка по улице Консель-де-Сент похожа на прогулку по микрокосмосу Барселоны. Здесь можно найти как самые последние новинки, так и традиционную китайскую еду, салоны красоты, старые, любимые горожанами заведения, такие как бары с вермутом и тортильей".
Ораниенштрассе, Берлин (Германия)
Рейтинг: 12 место
Расположение: Находится в самом сердце Кройцберга, в районе Фридрихсхайн-Кройцберг, и славится своим артистическим сообществом, модными барами и клубом SO36, который когда-то был местом тусовки Дэвида Боуи и Игги Попа.
Что здесь хорошего: "И днем, и ночью на Ораниенштрассе происходит невероятное количество событий. Вечером она заполняется теми, кто готов танцевать до рассвета в одном из всемирно известных берлинских клубов. Эта улица создана для того, чтобы наблюдать за людьми".
Руа Са де Норонья, Порту (Португалия)
Классификация: 16-е место
Местоположение: часть квартала Виториа.
Что здесь интересного: "На площади Карлоса Алберто всегда оживленно, особенно по субботам, когда рынок Порто-Бело заполняет площадь виниловыми пластинками, плакатами, игрушками ручной работы, винтажной одеждой и антиквариатом".
Джеррард-стрит, Лондон (Великобритания)
Рейтинг: 17 место
Расположение: в лондонском Вест-Энде, в районе Чайнатаун.
Что здесь интересного: "Джеррард-стрит (главная улица Чайнатауна, украшенная фонарями) - пожалуй, самый оживленный и шумный район Лондона. Благодаря TikTok почти все ларьки и рестораны в этом районе разошлись по соцсетям".
Улица Конде Дуке, Мадрид (Испания)
Классификация: 18 место
Расположение: мощеные улочки расположены между районами Монклоа и Маласанья.
Что здесь интересного: "Благодаря ажиотажу вокруг культурного центра Конде Дуке, бывшей военной казармы, превращенной в выставочный зал и театр, этот район получил новую порцию энергии, сюда пришли мнжество новых магазинов, баров и ресторанов, которые превратили Кондедук в один из самых модных районов столицы.
Рю де Бельвиль, Париж (Франция)
Рейтинг: 20-е место
Расположение: главная артерия, проходящая через бывшую деревню Бельвиль.
Что здесь интересного: "Рю де Бельвиль так популярна среди парижан, ведь там собраны лучшие бары французской столицы. Кроме того, в центре китайского квартала в Бельвиль можно вкусно поесть. Приезжайте до захода солнца и будьте готовы провести там всю ночь".
Камден-стрит, Дублин (Ирландия)
Рейтинг: 22-е место
Расположение: в десяти минутах ходьбы от центра города.
Что здесь интересного: "Кэмден-стрит и ее окрестности - редкое явление. Этот обширный район сохранил свой постмодернистский характер, став домом для творческих площадок. Кэмден-стрит отличают непритязательные пабы, политический стрит-арт и оживленный сектор кафе и ресторанов".
Троон-стрит, Афины (Греция)
Рейтинг: 28-е место
Расположение: начинается у храма Гефеста и заканчивается в самом сердце жилого района Петралона.
Что здесь понравилось: "Улица Троонтянется от храма Гефеста и обсерватории на холме Филопаппос до площади Меркури на юге. Красивый холм усеян классическими виллами, многоквартирными домами в стиле ретро и новыми жилыми застройками".
Вот полный список 30 самых красивых улиц мира, составленный Time Out:
Хай-стрит, Мельбурн
Голливуд-роуд, Гонконг
Восточная Одиннадцатая, Остин
Гватемала-стрит, Буэнос-Айрес
Commercial Drive, Ванкувер
Джалан Петалинг, Куала-Лумпур
Руа да Боавишта, Лиссабон
Арнальдо Кинтела, Рио-де-Жанейро
Чазава-дори, Токио
Консель-де-Сент, Барселона
Бри-стрит, Кейптаун
Ораниенштрассе, Берлин
Пятая авеню, Парк Слоуп, Нью-Йорк
Бан Тад Тхонг, Бангкок
Восточная Третья улица, Лос-Анджелес
Руа Са де Норонья, Порту
Джеррард-стрит, Лондон
Улица Конде Дуке, Мадрид
Букарели, Мехико
Рю де Бельвиль, Париж
18-я улица, Чикаго
Камден-стрит, Дублин
Фостер-стрит, Сидней
Сонгридан-гиль, Сеул
Улица Куанг Ан, Тай Хо, Ханой
Миля чудес, Майами
Сент-Юбер Плаза, Монреаль
Троон-стрит, Афины
Сесил-стрит, Сингапур
Улица Л.П. Левисте, Манила