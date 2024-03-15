Названы 30 лучших улиц мира. Критерии - оригинальность и богатство выбора

Каждый год журнал Time Out составляет рейтинги самых крутых улиц мира - с учетом культурных достопримечательностей, качества ресторанов и любимых горожанами заведений. Европейские улицы заняли в списке 2024 года почетные места.

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В каком городе вы живете, есть ли у вас крутая улица? Та самая, где много рынков, баров, магазинов и интересных мест?

Журнал Time Out ежегодно составляет рейтинг самых классных улиц мира. "На каждой улице из этого списка, - говорится в сопроводительной заметке издания - есть смелые и креативные решения, идет ли речь о еде, напитках, ночной жизни и культуре. Тут есть все - от баров до переоборудованных исторических зданий".

Звание самой крутой улицы мира в этом году досталось Хай-стрит в Мельбурне, Австралия. "Она прекрасна во всех смыслах. Тут есть эпические рестораны, бары, площадки с живой музыкой и бутики, тут ощутим дух местного сообщества, в котором вы чувствуете себя желанным гостем", - отмечает Лиа Глинн, редактор Time Out Melbourne.

В списке из 30 улиц, отобранных Time Out, Европа представлена 9 улицами. Самая крутая улица Европы - Руа-да-Боавишта в Лиссабоне (седьмое место). Здесь можно совершать покупки, наслаждаться поздним завтраком и пить натуральные вина в социальном клубе Boavista, рекомендованном Time Out.

Кроме того, в списке значатся:

Консель-де-Сент, Барселона (Испания)

Рейтинг: 10 место

Расположение: Это одна из горизонтальных улиц в городской сетке,часть района Эшампле.

Что здесь хорошего: "Это оживленный участок города, усеянный ресторанами, бутиками и местами для встреч. Прогулка по улице Консель-де-Сент похожа на прогулку по микрокосмосу Барселоны. Здесь можно найти как самые последние новинки, так и традиционную китайскую еду, салоны красоты, старые, любимые горожанами заведения, такие как бары с вермутом и тортильей".

Ораниенштрассе, Берлин (Германия)

Рейтинг: 12 место

Расположение: Находится в самом сердце Кройцберга, в районе Фридрихсхайн-Кройцберг, и славится своим артистическим сообществом, модными барами и клубом SO36, который когда-то был местом тусовки Дэвида Боуи и Игги Попа.

Что здесь хорошего: "И днем, и ночью на Ораниенштрассе происходит невероятное количество событий. Вечером она заполняется теми, кто готов танцевать до рассвета в одном из всемирно известных берлинских клубов. Эта улица создана для того, чтобы наблюдать за людьми".

Руа Са де Норонья, Порту (Португалия)

Классификация: 16-е место

Местоположение: часть квартала Виториа.

Что здесь интересного: "На площади Карлоса Алберто всегда оживленно, особенно по субботам, когда рынок Порто-Бело заполняет площадь виниловыми пластинками, плакатами, игрушками ручной работы, винтажной одеждой и антиквариатом".

Джеррард-стрит, Лондон (Великобритания)

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Рейтинг: 17 место

Расположение: в лондонском Вест-Энде, в районе Чайнатаун.

Что здесь интересного: "Джеррард-стрит (главная улица Чайнатауна, украшенная фонарями) - пожалуй, самый оживленный и шумный район Лондона. Благодаря TikTok почти все ларьки и рестораны в этом районе разошлись по соцсетям".

Улица Конде Дуке, Мадрид (Испания)

Классификация: 18 место

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Расположение: мощеные улочки расположены между районами Монклоа и Маласанья.

Что здесь интересного: "Благодаря ажиотажу вокруг культурного центра Конде Дуке, бывшей военной казармы, превращенной в выставочный зал и театр, этот район получил новую порцию энергии, сюда пришли мнжество новых магазинов, баров и ресторанов, которые превратили Кондедук в один из самых модных районов столицы.

Рю де Бельвиль, Париж (Франция)

Рейтинг: 20-е место

Расположение: главная артерия, проходящая через бывшую деревню Бельвиль.

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Что здесь интересного: "Рю де Бельвиль так популярна среди парижан, ведь там собраны лучшие бары французской столицы. Кроме того, в центре китайского квартала в Бельвиль можно вкусно поесть. Приезжайте до захода солнца и будьте готовы провести там всю ночь".

Камден-стрит, Дублин (Ирландия)

Рейтинг: 22-е место

Расположение: в десяти минутах ходьбы от центра города.

Что здесь интересного: "Кэмден-стрит и ее окрестности - редкое явление. Этот обширный район сохранил свой постмодернистский характер, став домом для творческих площадок. Кэмден-стрит отличают непритязательные пабы, политический стрит-арт и оживленный сектор кафе и ресторанов".

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Троон-стрит, Афины (Греция)

Рейтинг: 28-е место

Расположение: начинается у храма Гефеста и заканчивается в самом сердце жилого района Петралона.

Что здесь понравилось: "Улица Троонтянется от храма Гефеста и обсерватории на холме Филопаппос до площади Меркури на юге. Красивый холм усеян классическими виллами, многоквартирными домами в стиле ретро и новыми жилыми застройками".

Вот полный список 30 самых красивых улиц мира, составленный Time Out:

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Хай-стрит, Мельбурн

Голливуд-роуд, Гонконг

Восточная Одиннадцатая, Остин

Гватемала-стрит, Буэнос-Айрес

Commercial Drive, Ванкувер

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Джалан Петалинг, Куала-Лумпур

Руа да Боавишта, Лиссабон

Арнальдо Кинтела, Рио-де-Жанейро

Чазава-дори, Токио

Консель-де-Сент, Барселона

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Бри-стрит, Кейптаун

Ораниенштрассе, Берлин

Пятая авеню, Парк Слоуп, Нью-Йорк

Бан Тад Тхонг, Бангкок

Восточная Третья улица, Лос-Анджелес

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Руа Са де Норонья, Порту

Джеррард-стрит, Лондон

Улица Конде Дуке, Мадрид

Букарели, Мехико

Рю де Бельвиль, Париж

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18-я улица, Чикаго

Камден-стрит, Дублин

Фостер-стрит, Сидней

Сонгридан-гиль, Сеул

Улица Куанг Ан, Тай Хо, Ханой

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Миля чудес, Майами

Сент-Юбер Плаза, Монреаль

Троон-стрит, Афины

Сесил-стрит, Сингапур

Улица Л.П. Левисте, Манила