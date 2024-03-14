Еврейские группы критикуют речь Джонатана Глейзера. Он получил "Оскара" за фильм о Холокосте

Американский Фонд переживших Холокост назвал речь Джонатана Глейзера на церемонии вручения премии "Оскар" "морально неоправданной". Режиссер военной драмы "Зона интересов" заявил, что убитые в Израиле и Газе - "жертвы дегуманизации".

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В этом году церемония вручения премии "Оскар" прошла относительно спокойно: лишь немногие звезды и режиссеры прямо высказались о текущем конфликте на Ближнем Востоке на самой большой сцене Голливуда. Правда, ряд знаменитостей, например, Марк Руффало и Билли Айлиш, надели значки, призванные, по их мнению, послать запрос на прекращение огня (израильские общественные деятели раскритиковали звезд за ношение значков, поскольку, по их словам, они восходят к линчеванию двух евреев в Рамалле в 2000 году). Джонатан Глейзер, режиссер фильма о Холокосте "Зона интересов", пошел дальше и открыто затронул тему Холокоста и ближневосточного конфликта в своей речи.

Что стоит за "дегуманизацией"?

Глейзер вышел на сцену вместе с продюсером Джеймсом Уилсоном, чтобы принять награду в номинации "Лучший международный фильм". Их картина, опирающаяся на роман Мартина Эмиса, повествует о семье старшего коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса.

Режиссер еврейского происхождения считает, что люди, убитые в Израиле и в Газе, стали жертвами дегуманизации. "Наш фильм показывает, к чему приводит дегуманизация, - отметил он. - Она сформировала все наше прошлое и настоящее. Жертвы 7 октября в Израиле или жертвы продолжающейся войны в Газе - все это следствие дегуманизации".

В заключение Глейзер отдал дань уважения Александрии Быстронь-Колодзейчик, пожилой польке, с которой был знаком и которая еще девочкой участвовала в польском сопротивлении, когда ей было 12 лет. "Быстронь-Колодзейчик вспоминала, как ездила в лагерь смерти на велосипеде, чтобы оставить там немного яблок,и это был тихий и скрытый акт сопротивления", - рассказал режиссер. - Мы использовали в картине ее велосипед. Платье, в которое одета актриса, тоже принадлежало ей. К сожалению, пожилая женщина умерла через несколько недель после нашего разговора. Я посвящаю этот фильм ее памяти и ее стойкости".

James Wilson, from left, Leonard Blavatnik, and Jonathan Glazer accept the award for "The Zone of Interest" Chris Pizzello/Invision/AP

Эмоциональная речь стала одним из самых ярких моментов церемонии "Оскара". Она была негативно воспринята частью общества, в частности, в Фонде переживших Холокост, США (HSF).

"Неточно и морально неоправданно"?

В открытом письме, опубликованном на сайте организации, председатель фонда Дэвид Шектер написал: "В воскресенье вечером я с ужасом наблюдал за тем, как вы использовали трибуну церемонии "Оскар", чтобы приравнять маниакальную жестокость ХАМАСа в отношении невинных израильтян к трудной, но необходимой самообороне Израиля перед лицом продолжающегося варварства ХАМАС. Ваши комментарии были фактически неточными и морально неоправданными".

Scene from "The Zone of Interest" A24

В тексте уточняется: "Вы сняли фильм о Холокосте и получили "Оскар". И вы еврей. Рад за вас. Но это позорно, что вы берете на себя право говорить за шесть миллионов человек, включая полтора миллиона детей, которые были убиты только из-за своего еврейства".

Шектер добавил, что режиссеру "должно быть стыдно за использование Освенцима для критики Израиля". "Если создание, существование и выживание Израиля как еврейского государства в вашем понимании приравнивается к "оккупации", то вы, очевидно, ничему не научились из своего фильма", - резюмирует он.

Комментарии Глейзера также подверглись нападкам со стороны Антидиффамационной Лиги, которая заявила в соцсетях, что они "достойны осуждения". "Комментарии Глейзера на #Oscars фактически неверны и морально предосудительны. Они преуменьшают значение Катастрофы и оправдывают терроризм самого отвратительного вида", - написала Лига.

Эллисон Джозефс, основатель и исполнительный директор организации Jew in the City, также выразила возмущение. "Глейзер мог бы рассказать о том, как дегуманизация евреев заставляет людей не верить в то, что в отношении израильских женщин применялось сексуальное насилие. Он мог бы сказать, что дегуманизация евреев заставляет людей праздновать и/или отрицать, что 7 октября вообще произошло. Он мог бы отметить, что 7 октября - самый смертоносный день для евреев со времен Холокоста", - перечислила она.

Но были и те, кто публично поддержали Глейзера. Так, организация ветеранов израильской армии Breaking the Silence опубликовала следующее заявление в социальных сетях: "Глейзер занял однозначную позицию против циничного использования иудаизма и Холокоста во имя оправдания оккупации. Мы отказываемся принимать легкость, с которой кровь и жизни гражданских лиц используются для оправдания политических идеологий или как разменная монета. Сочувствие - это не игра с нулевой суммой".