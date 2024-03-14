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Еврейские группы критикуют речь Джонатана Глейзера. Он получил "Оскара" за фильм о Холокосте

Все больше осуждений в адрес Джонатана Глейзера за его "морально неоправданную" речь на церемонии вручения премии "Оскар
Все больше осуждений в адрес Джонатана Глейзера за его "морально неоправданную" речь на церемонии вручения премии "Оскар Авторское право Jordan Strauss/Invision/AP
By David Mouriquand
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Американский Фонд переживших Холокост назвал речь Джонатана Глейзера на церемонии вручения премии "Оскар" "морально неоправданной". Режиссер военной драмы "Зона интересов" заявил, что убитые в Израиле и Газе - "жертвы дегуманизации".

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В этом году церемония вручения премии "Оскар" прошла относительно спокойно: лишь немногие звезды и режиссеры прямо высказались о текущем конфликте на Ближнем Востоке на самой большой сцене Голливуда. Правда, ряд знаменитостей, например, Марк Руффало и Билли Айлиш, надели значки, призванные, по их мнению, послать запрос на прекращение огня (израильские общественные деятели раскритиковали звезд за ношение значков, поскольку, по их словам, они восходят к линчеванию двух евреев в Рамалле в 2000 году). Джонатан Глейзер, режиссер фильма о Холокосте "Зона интересов", пошел дальше и открыто затронул тему Холокоста и ближневосточного конфликта в своей речи.

Что стоит за "дегуманизацией"?

Глейзер вышел на сцену вместе с продюсером Джеймсом Уилсоном, чтобы принять награду в номинации "Лучший международный фильм". Их картина, опирающаяся на роман Мартина Эмиса, повествует о семье старшего коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса.

Режиссер еврейского происхождения считает, что люди, убитые в Израиле и в Газе, стали жертвами дегуманизации. "Наш фильм показывает, к чему приводит дегуманизация, - отметил он. -  Она сформировала все наше прошлое и настоящее. Жертвы 7 октября в Израиле или жертвы продолжающейся войны в Газе - все это следствие дегуманизации".

В заключение Глейзер отдал дань уважения Александрии Быстронь-Колодзейчик, пожилой польке, с которой был знаком и которая еще девочкой участвовала в польском сопротивлении, когда ей было 12 лет. "Быстронь-Колодзейчик вспоминала, как ездила в лагерь смерти на велосипеде, чтобы оставить там немного яблок,и  это был тихий и скрытый акт сопротивления", - рассказал режиссер. - Мы использовали в картине ее велосипед. Платье, в которое одета актриса, тоже принадлежало ей. К сожалению, пожилая женщина умерла через несколько недель после нашего разговора. Я посвящаю этот фильм ее памяти и ее стойкости".

James Wilson, from left, Leonard Blavatnik, and Jonathan Glazer accept the award for "The Zone of Interest"
James Wilson, from left, Leonard Blavatnik, and Jonathan Glazer accept the award for "The Zone of Interest"Chris Pizzello/Invision/AP

Эмоциональная речь стала одним из самых ярких моментов церемонии "Оскара". Она была негативно воспринята частью общества, в частности, в Фонде переживших Холокост, США (HSF).

"Неточно и морально неоправданно"?

В открытом письме, опубликованном на сайте организации, председатель фонда Дэвид Шектер написал: "В воскресенье вечером я с ужасом наблюдал за тем, как вы использовали трибуну церемонии "Оскар", чтобы приравнять маниакальную жестокость ХАМАСа в отношении невинных израильтян к трудной, но необходимой самообороне Израиля перед лицом продолжающегося варварства ХАМАС. Ваши комментарии были фактически неточными и морально неоправданными".

Scene from "The Zone of Interest"
Scene from "The Zone of Interest"A24

В тексте уточняется: "Вы сняли фильм о Холокосте и получили "Оскар". И вы еврей. Рад за вас. Но это позорно, что вы берете на себя право говорить за шесть миллионов человек, включая полтора миллиона детей, которые были убиты только из-за своего еврейства".

Шектер добавил, что режиссеру "должно быть стыдно за использование  Освенцима для критики Израиля". "Если создание, существование и выживание Израиля как еврейского государства в вашем понимании приравнивается к "оккупации", то вы, очевидно, ничему не научились из своего фильма", - резюмирует он.

Комментарии Глейзера также подверглись нападкам со стороны Антидиффамационной Лиги, которая заявила в соцсетях, что они "достойны осуждения". "Комментарии Глейзера на #Oscars фактически неверны и морально предосудительны. Они преуменьшают значение Катастрофы и оправдывают терроризм самого отвратительного вида", - написала Лига.

Эллисон Джозефс, основатель и исполнительный директор организации Jew in the City, также выразила возмущение. "Глейзер мог бы рассказать о том, как дегуманизация евреев заставляет людей не верить в то, что в отношении израильских женщин применялось сексуальное насилие. Он мог бы сказать, что дегуманизация евреев заставляет людей праздновать и/или отрицать, что 7 октября вообще произошло. Он мог бы отметить, что 7 октября -  самый смертоносный день для евреев со времен Холокоста",  - перечислила она.

Но были и те, кто публично поддержали Глейзера. Так, организация ветеранов израильской армии Breaking the Silence опубликовала следующее заявление в социальных сетях: "Глейзер занял однозначную позицию против циничного использования иудаизма и Холокоста во имя оправдания оккупации. Мы отказываемся принимать легкость, с которой кровь и жизни гражданских лиц используются для оправдания политических идеологий или как разменная монета. Сочувствие - это не игра с нулевой суммой".

Дополнительные источники • Hollywood Reporter

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