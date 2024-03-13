Археологи обнаружили недостающую половину статуи Рамсеса II в Египте

Почти столетие назад на том же месте была найдена нижняя часть статуи, изображающей Рамсеса II, одного из самых заметных правителей Древнего Египта.

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Верхняя половина статуи египетского фараона Рамсеса II была обнаружена археологами на юге Египта.

Известняковый фрагмент высотой 3,8 метра был найден на территории Эль-Ашмунейна совместными усилиями Верховного совета по делам древностей Египта и Университета Колорадо под руководством Бассема Гехада и Ивонны Трнка.

Статуя изображает голову, плечи и верхнюю часть туловища Рамсеса II, также известного как Рамсес Великий, украшенного двойной короной и царственным головным убором в виде кобры (урей).

Дальнейшее исследование показало, что этот фрагмент известняка дополняет нижнюю часть, обнаруженную немецким археологом Гюнтером Редером почти столетие назад, в 1930 году.

В настоящее время ведется работа по очистке и подготовке статуй к возможной выставке.

Недавно обнаруженная верхняя половина статуи, изображающей фараона Рамсеса II. Egypt's Ministry of Tourism and Antiquities

Кем был Рамсес II?

Рамсес II, известный как один из грозных правителей Древнего Египта, взошел на трон около 1279 года до н. э. и удерживал власть до 1213 года до н. э. Его 66-летнее правление считается вершиной могущества и славы Египта.

Известный своей военной доблестью, он организовал более 15 победоносных военных кампаний, закрепив господство Египта в Леванте и Нубии.

Но Рамсес II был не только воином, он также оставил огромный след в виде монументальных сооружений. По его приказу по всему Египту были построены города, храмы и памятники, в том числе шедевры в Карнаке и Абу-Симбеле.

Посетители стекаются в Великий храм Рамсеса II в Абу-Симбеле, Египет, в 870 километрах (540 милях) к югу от Каира. Ibrahim Zayed/AP

Сотни его колоссальных статуй можно найти по всему Египту.

Великий правитель умер в возрасте 90 или 91 года и был похоронен в Долине царей. Позднее его мумия была обнаружена археологами в Королевском тайнике, и сейчас она выставлена в Национальном музее египетской цивилизации в Каире.