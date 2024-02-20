Потрясающие фотографии, муралы и видеокадры от канадского фотохудожника Эдварда Буртинского побуждают переосмыслить наше наследие на Земле и стремиться к более устойчивому будущему.

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В этом выпуске CULT журналист Euronews Дэймон Эмблинг осматривает новую выставку в лондонской Saatchi Gallery, посвященную влиянию человечества на нашу планету.

Выставка «Буртинский: Экстракция/Абстракция» — ретроспектива, где представлены более 90 широкоформатных фотографий канадского фотохудожника Эдварда Буртинского наряду с муралами и дополненной реальностью.

Представленные фотографии документируют следы воздействия человека на природу и экологические последствия промышленного производства за последние сорок лет.

Выставка состоит из пяти основных разделов: Абстракция, Сельское хозяйство, Добыча, Промышленность и Производство и Отходы.

По словам Буртинского, цель выставки — не «обвинить», а «приподнять завесу» над «другим миром, который должен существовать, чтобы существовал этот мир».

Одна из экспозиций «По следам прогресса» включает фотографии и видеоматериалы, сделанные за долгую карьеру Буртинского. Мультимедийная экспозиция длится 22 минуты и погружает зрителей в историю воздействия человека на Землю, побуждая к переосмыслению и стремлению к более устойчивому будущему.

Другие работы открывают для нас странную красоту следов промышленной деятельности, включая фотографию оранжевых жидких отходов от добычи никеля в Канаде.

Выставка «Буртинский: Экстракция/Абстракция» проходит в Saatchi Gallery до 6 мая.