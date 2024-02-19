"Оппенгеймер" - триумфатор BAFTA

Церемония вручений наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) состоялась в Лондоне в воскресенье, 18 февраля. Фильм "Оппенгеймер" победил в семи номинациях

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Киллиан Мёрфи признан лучшим актёром Британской академией кино и телевизионных искусств.

Cillian Murphy remporte le #BAFTAs du meilleur acteur pour sa performance dans #Oppenheimer



pic.twitter.com/KJhcKOm67Q — Le Club (@Leclubofficiel) February 18, 2024

Bafta 2024 : "Oppenheimer" grand favori, avec "Anatomie d'une chute" en embuscadehttps://t.co/6S86vaY1b0 — franceinfo (@franceinfo) February 18, 2024

Фильм "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы, в котором он сыграл главную роль стал трумфатором премии BAFTA , получив семь наград, в том числе и за лучшую режиссуру, вручённую Кристоферу Нолану.

Bafta 2024 : « Oppenheimer » grand gagnant, « Anatomie d’une chute » primé https://t.co/qFhLNZNNhl — Le Monde (@lemondefr) February 18, 2024

Лучший британский фильм - "Зона интересов", лучший анимационный - "Мальчик и птица Хаяо Миадзаки, лучший документальный - "20 дней в Мариуполе" украинца Мстислава Чернова.

Эмма Стоун признана лучшей актрисой за роль в фильме "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса.

Эта лента получила пять наград,