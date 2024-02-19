"Оппенгеймер" - триумфатор BAFTA

Церемония вручений наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) состоялась в Лондоне в воскресенье, 18 февраля. Фильм "Оппенгеймер" победил в семи номинациях
Киллиан Мёрфи признан лучшим актёром Британской академией кино и телевизионных искусств.
Фильм "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы, в котором он сыграл главную роль стал трумфатором премии BAFTA , получив семь наград, в том числе и за лучшую режиссуру, вручённую Кристоферу Нолану.
Лучший британский фильм - "Зона интересов", лучший анимационный - "Мальчик и птица Хаяо Миадзаки, лучший документальный - "20 дней в Мариуполе" украинца Мстислава Чернова.
Эмма Стоун признана лучшей актрисой за роль в фильме "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса.
Эта лента получила пять наград,