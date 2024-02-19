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"Оппенгеймер" - триумфатор BAFTA

Киллиан Мерфи, победитель в номинации за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер", на церемонии вручения кинопремии BAFTA / Лондон, 18 февраля 2024 года.
Киллиан Мерфи, победитель в номинации за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер", на церемонии вручения кинопремии BAFTA / Лондон, 18 февраля 2024 года. Авторское право Credit: AP Photo
By Кнарик Хачатрян
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Церемония вручений наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) состоялась в Лондоне в воскресенье, 18 февраля. Фильм "Оппенгеймер" победил в семи номинациях

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Киллиан Мёрфи признан лучшим актёром Британской академией кино и телевизионных искусств. 

Фильм "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы, в котором он сыграл главную роль стал трумфатором премии BAFTA , получив семь наград, в том числе и за лучшую режиссуру, вручённую Кристоферу Нолану.

Лучший британский фильм - "Зона интересов", лучший анимационный - "Мальчик и птица Хаяо Миадзаки, лучший документальный - "20 дней в Мариуполе" украинца Мстислава Чернова. 

 Эмма Стоун признана лучшей актрисой за роль в фильме "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. 

Эта лента получила пять наград,

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