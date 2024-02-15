Винсент Мунье: дикая природа вблизи

Выставку художника Винсента Мунье "En Forêt" ("В лесу") можно будет увидеть до 2025 года в Musée des Confluences французского Лиона

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Близость к природе — кредо фотографа и кинорежиссера Винсента Мюнье. Он путешествовал по самым отдаленным уголкам планеты, от полюсов до Тибета, и фотографировал диких животных.

Его новая выставка в лионском Музее Конфлюанс — это погружение в леса, рядом с которыми он вырос на востоке Франции...

"Я полностью одержим этой встречей, этим желанием выдвинуть животных на передний план, в каком-то смысле, а мы их в конце концов отодвинули в сторону. Вот что меня волнует и огорчает больше всего, мы сами дошли до такой степени: человек есть человек, а животные — это своего рода зрелище или аксессуар, но это не сопоставимо. Вертикальная позиция, которая меня чрезвычайно раздражает, это гегемонистское положение нашего вида над другие".

Дикая природа постепенно искореняется человеком, наносится ущерб разнообразию флоры и фауны. Винсент Мунье стремится показать красоту нашей планеты, будь то на другом конце света или недалеко от дома:

"Прошло много времени, несколько лет, с тех пор, как я не путешествовал, хотя обычно это моя работа: попытаться показать, как можно испытывать такие же сильные эмоции, столкнувшись со снежным барсом, с рысью, с дикой кошкой или даже маленькой синицей... Есть вещи, которые кажутся вполне обычными, но если уделить им пристальное внимание, не торопиться и собрать все воедино - свет и все остальное - они становятся необыкновенными!"