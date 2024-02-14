В Ла Скала играют на скрипках, сделанных заключёнными из обломков мигрантских лодок

By Euronews

В одной из крупнейших тюрем Италии в рамках проекта "Метаморфоза" заключенные создают музыкальные инструменты. Первый концерт с их использованием состоялся в оперном театре Ла Скала.

РЕКЛАМА

Эти ветхие лодки, перевозившие мигрантов в Италию и потерпевшие крушение, превратились в музыкальные инструменты.

В тюрьме на южной окраине Милана заключенные, в рамках реабилитации, из деревянных обшивок смастерили скрипки, альты и виолончели.

На создание каждого изделия уходит порядка четырехсот часов. Проект "Метаморфоза" называют историей отчаяния и искупления.

Арнольдо Моска Мондадори, глава Spirit and Arts House Foundation:"Этот проект родился из вопроса. А вопрос такой: почему они, а не я? Почему на том судне были эти люди, эти дети, а моего сына там не было? Когда я увидел, как эти дети выбрались из лодки на Лампедузе, я узнал, что подобные суда власти утилизуют как негодный мусор. Я подумал, а почему бы этим лодкам не стать живой памятью и напоминать людям о драме, которая могла бы быть и моей, и моего сына? Потому что, если бы мы родились там, это случилось бы с нами".

Впервые в театре Ла Скала на инструментах, созданных заключенными, "Морской оркестр" играл Вивальди и Баха. Эти звуки напомнили зрителям о трагедии тысяч людей, мечтавших о лучшей жизни.