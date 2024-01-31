Universal Music удалит свои песни из TikTok

By Euronews

Медиахолдинг Universal Music Group планирует удалить свои песни из социальной сети TikTok из-за срыва переговоров по оплате музыкальных прав

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Поклонники Тейлор Свифт и других известных исполнителей скоро могут лишиться доступа к их песням в социальной сети TikTok из-за ее спора с медиахолдингом Universal Music Group по поводу оплаты музыкальных прав.

В открытом письме компания UMG обвинила Tiktok в попытке "запугать" ее, чтобы она согласилась на плохую, по ее мнению, сделку.

"Universal Music собирается удалить свои песни из TikTok после срыва переговоров по поводу оплаты, что лишит социальную медиаплатформу доступа к музыке таких звезд, как Тейлор Свифт, The Weeknd и Drake", – говорится в сообщении.

Universal Music вел тяжелые переговоры с TikTok. Медиахолдинг указал на нежелание соцсети заплатить "часть" от ставки, которую другие платформы платят за доступ к ее музыке.

Срок действия текущего соглашения заканчивается 31 января. Universal Music заявляет, что отзовет все свои песни, если не получит более выгодного предложения.