Фонд в размере 2,1 миллиона евро в течение трех лет будет финансировать исследования, направленные на выяснение того, насколько справедливо были получены африканские артефакты, хранящиеся в национальных музеях Франции и Германии.

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Движение за "деколонизацию" музеев набирает силу в Европе. Франция и Германия создали исследовательский фонд в размере 2,1 миллиона евро для изучения происхождения африканских культурных артефактов в своих национальных учреждениях.

Новый фонд будет финансировать исследовательские проекты, посвященные предметам культуры из Африки к югу от Сахары. Приоритет отдается бывшим французским и немецким колониям, таким как Камерун и Того (каждая из которых была колонизирована как Францией, так и Германией).

Каждая страна будет вносить по 360 000 евро в год в трехлетний фонд, который будет работать на основе спроса на проекты.

Инициатива была объявлена министерствами культуры Франции и Германии в начале этого месяца. На этой неделе в Интернете будут размещены формы заявок на участие в конкурсе проектов до 30 апреля, отвечающих требованиям.

Центр Марка Блоха, франко-германский исследовательский центр социальных и гуманитарных наук в Берлине, будет управлять распределением средств.

"Первый год будет экспериментальным, - говорит доктор Джули Сиссиа, руководитель научного проекта фонда и научный сотрудник Центра Марка Блоха. - Мы постарались использовать как можно меньше бюджетных и тематических ограничений для критериев отбора, чтобы сделать его более открытым".

По словам Сиссиа, чтобы претендовать на финансирование, проекты должны иметь немецко-французскую институциональную команду, тесные отношения с партнером в Африке и включать в себя как музейные, так и академические исследования.

"Мы хотим увидеть, как с немецко-французской точки зрения в этом формате могут появиться новые команды, новые методы", - сказала Сиссиа в интервью Euronews Culture.

По словам Сиссиа, это первый фонд, предназначенный для международного сотрудничества в области исследования происхождения артефактов, что является огромным шагом на пути к общеевропейскому сотрудничеству в этом актуальном вопросе.

"Инициатива демонстрирует хорошее немецко-французское сотрудничество в области культуры, поскольку и немецкое, и французское министерства культуры думают о том, чтобы начать взаимодействие на европейском уровне после завершения трехлетней экспериментальной фазы", - сказала Сиссиа.

Скульптуры из так называемой Бенинской бронзы в музее Линдена в Штутгарте, Германия, 2022 год. Bernd Weissbrod/dpa via AP Photo

Растущее стремление к реституции в Европе

Музеи Европы и Северной Америки все чаще сталкиваются с призывами пересмотреть подход к хранящимся у них культурным артефактам коренных народов и колониальной эпохи.

Совсем недавно Американский музей естественной истории в США объявил о закрытии двух крупных отделений, в которых экспонировались предметы коренных американцев, после того как новые федеральные правила потребовали от музеев получать согласие племен на демонстрацию или исследование их культурных ценностей.

И Франция, и Германия работают над поиском рамок для реституции африканских артефактов - вопрос, который стал новым приоритетом для национальных политиков.

Во Франции этот шаг был сделан после выступления президента Макрона в 2017 году, в котором он пообещал восстановить отношения с бывшими колониями Франции в Африке к югу от Сахары.

Он заявил, что возвращение или передача во временное пользование африканских артефактов, хранящихся во французских культурных учреждениях, станет "главным приоритетом" его администрации.

"Африканское наследие не может быть пленником европейских музеев", - написал Макрон в своем аккаунте в Х после поездки в Буркина-Фасо, Гану и Кот-д'Ивуар.

В 2021 году Франция вернула Бенину 26 артефактов, но в последние годы работа по реституции застопорилась, поскольку закон о создании рамочной основы для возвращения африканских артефактов заблокировал парламент.

Германия также добилась успехов в этом вопросе, подписав соглашение о возвращении сотен артефактов, известных как Бенинская бронза, которые были вывезены британской колониальной экспедицией.

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На данный момент Берлин вернул Нигерии около 20 предметов, которые ранее выставлялись в национальных музеях Германии. В его национальной коллекции хранится огромное число африканских артефактов.

По словам Сиссиа, новый франко-германский фонд также позволит провести новые исследования в области циркуляции культурных объектов из Африки, проливая свет на то, как предметы пересекали границы через международных арт-дилеров и культурные учреждения.