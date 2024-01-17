"Фотограф года крупным планом": захватывающие дух снимки победителей
Автор снимка птицы в полете, сфотографированной изнутри выдолбленного пня, получил денежный приз в размере 2500 фунтов стерлингов и титул "Фотограф года крупным планом-2024"
Конкурс "Фотограф года крупным планом" (CUPOTY), посвященный макро- и микрофотографии, выбрал победителей этого года из почти 12 000 работ из 67 стран мира, отметив призами крошечные детали, которые большинство людей не замечают.
Конкурс, учрежденный в 2018 году фотожурналистами Трейси и Дэном Колдером, проводится ежегодно в сотрудничестве с компанией Affinity Photo.
Фотографы соревновались в следующих 11 категориях: "Животные", "Насекомые", "Бабочки и стрекозы", "Портрет беспозвоночных", "Под водой", "Растения", "Грибы и слизистая плесень", "Интимный пейзаж", "Сделано человеком", "Микро" (для изображений, созданных с помощью микроскопа) и "Молодой фотограф года крупным планом" (для участников в возрасте до 17 лет).
Звания "Фотограф года крупным планом" был удостоен Чаба Дарочи (Csaba Daróczi) из Венгрии за завораживающий снимок птицы поползня в полете, сделанный изнутри выдолбленного пня.
Ниже представлены все работы-победители конкурса этого года.
"Лесная птица", автор Чаба Дарочи
("Животные" - 1 место и общий победитель)
"Свадебный гость", автор Чаба Дарочи
("Бабочки и стрекозы" - 1 место)
"Лесные муравьи, выделяющие кислоту", Рене Крекельс
("Насекомые" - 1 место)
"Подводное течение", Чаба Дарочи
("Интимный пейзаж" - 1 место)
"Пляжная трава", Герхард Вицек
("Микро" - 1 место)
"Отражение", Риа Блемендаал
("Растения" - 1 место)
"Время грез", Саймон Теума
("Под водой" - 1 место)
"Асимметричные нити", Элизабет Казда
("Сделано человеком" - 1 место)
"Ледяная корона" Барри Уэбб
("Грибы и слизистая плесень" - 1 место )