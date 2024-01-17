"Фотограф года крупным планом": захватывающие дух снимки победителей

Автор снимка птицы в полете, сфотографированной изнутри выдолбленного пня, получил денежный приз в размере 2500 фунтов стерлингов и титул "Фотограф года крупным планом-2024"

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Конкурс "Фотограф года крупным планом" (CUPOTY), посвященный макро- и микрофотографии, выбрал победителей этого года из почти 12 000 работ из 67 стран мира, отметив призами крошечные детали, которые большинство людей не замечают.

Конкурс, учрежденный в 2018 году фотожурналистами Трейси и Дэном Колдером, проводится ежегодно в сотрудничестве с компанией Affinity Photo.

Фотографы соревновались в следующих 11 категориях: "Животные", "Насекомые", "Бабочки и стрекозы", "Портрет беспозвоночных", "Под водой", "Растения", "Грибы и слизистая плесень", "Интимный пейзаж", "Сделано человеком", "Микро" (для изображений, созданных с помощью микроскопа) и "Молодой фотограф года крупным планом" (для участников в возрасте до 17 лет).

Звания "Фотограф года крупным планом" был удостоен Чаба Дарочи (Csaba Daróczi) из Венгрии за завораживающий снимок птицы поползня в полете, сделанный изнутри выдолбленного пня.

Ниже представлены все работы-победители конкурса этого года.

"Лесная птица", автор Чаба Дарочи

("Животные" - 1 место и общий победитель)

"Лесная птица" Чаба Дарочи | cupoty.com

Зимой 2023 года я много снимал в лесу неподалеку от моего дома в Венгрии. Почти каждую неделю я находил что-то новое для съемок и проводил по нескольку дней в поисках идей и оттачивании техники. Любопытство и непредвзятость привели меня к этому выдолбленному пню, диаметр которого составлял около полуметра. Я аккуратно установил свою камеру GoPro 11 внутри ствола и сделал несколько снимков. Результаты меня поразили. Однако через несколько дней я решил, что композицию можно улучшить, если включить в кадр какое-нибудь животное. Поэтому я вернулся на место и положил рядом с отверстием подсолнух, который вскоре нашли мыши и птицы. Чаба Дарочи венгерский фотограф

"Свадебный гость", автор Чаба Дарочи

("Бабочки и стрекозы" - 1 место)

"Свадебный гость" Чаба Дарочи | cupoty.com

Я снимал свадьбу на лесной поляне в живописных окрестностях города Ужа в Венгрии. Свет в зале привлекал множество насекомых, которые садились на окна. В какой-то момент я увидел, как несколько гостей что-то снимают на свои телефоны рядом с одним из красных фонарей. Подойдя ближе, я заметил, что на окне поселился дубовый шелкопряд(Antheraea yamamai). Я подождал, пока все закончат фотографировать, и тогда настала моя очередь. Чаба Дарочи венгерский фотограф

"Лесные муравьи, выделяющие кислоту", Рене Крекельс

("Насекомые" - 1 место)

"Лесные муравьи, выделяющие кислоту" René Krekels | cupoty.com

Я изучал образ жизни древесных муравьев в Нидерландах по работе, когда заметил, что муравьи-защитники очень большого муравьиного гнезда, похоже, хотели меня напугать, брызнув в мою сторону кислотой. К счастью, она оказалась не такой уж и ядовитой, и у меня появилась прекрасная возможность сфотографировать их, защищающих гнездо. Рене Крекельс

"Подводное течение", Чаба Дарочи

("Интимный пейзаж" - 1 место)

"Подводное течение" Csaba Daróczi| cupoty.com

В первые дни мая я всегда возвращаюсь к небольшому каналу в окрестностях Ижака в Венгрии, где в огромных количествах цветет водная фиалка (Hottonia palustris). К сожалению, в этом году цветение затянулось, и под водой остались только листья. Я уже собирался идти домой, когда увидел, что над каналом упало дерево, и в его отражении растения были хорошо видны. Мне показалось, что это очень интересная тема, и я немного поиграл с ней. Чаба Дарочи венгерский фотограф

"Пляжная трава", Герхард Вицек

("Микро" - 1 место)

"Пляжная трава" Gerhard Vlcek | cupoty.com

На этом изображении показан 30-миллиметровый срез пляжной травы (Ammophila arenaria), окрашенный аурамином и сафранином. Трава была взята из сада моего друга в Вене. Для получения наилучших результатов мне пришлось нарезать образец максимально тонко. Сначала я зафиксировал несколько стеблей в теплом жидком полиэтиленгликоле. Когда он остыл, то стал твердым, а стебли мы поместили в микротом и нарезали острым лезвием. Герхард Вицек

"Отражение", Риа Блемендаал

("Растения" - 1 место)

"Отражение" Ria Bloemendaal | cupoty.com

В ботаническом саду Тромпенбург в Роттердаме я увидела это красивое отражение в воде, и оно сразу же вдохновило меня на создание "импрессионистской картины". Риа Блемендаал голландский педагог на пенсии

"Время грез", Саймон Теума

("Под водой" - 1 место)

"Время грез" Simon Theuma | cupoty.com

Подобно замысловатому гобелену морской экосистемы, это изображение запечатлело взаимоотношения между креветкой-комменсалом и мозаичной морской звездой. Оно напоминает нам о хрупком равновесии, существующем в грандиозном гобелене нашего природного мира. А древняя мудрость служит важным напоминанием о необходимости беречь то, что мы имеем. Саймон Теума австралийский фотограф

"Асимметричные нити", Элизабет Казда

("Сделано человеком" - 1 место)

"Ассиметричные нити" Elizabeth Kazda | cupoty.com

Мне нравится расширять границы возможностей моей камеры и экспериментировать с новыми техниками, чтобы запечатлеть обычные предметы. В моей коллекции художественных принадлежностей есть множество катушек цветных ниток, оставшихся от предыдущих проектов. Мне захотелось сфотографировать эти нитки уникальным способом, и я решила обмотать цветные нити вокруг открытой фоторамки. Я поместила рамку на вращающуюся платформу с мотором и установила фотоаппарат в режим многократной экспозиции. Вращая платформу, я сделала 64 снимка нитей в 64 равноудаленных друг от друга позициях. Поскольку я не выполнила поворот на 360°, конструкция получилась асимметричной. Это кропотливый процесс, требующий терпения. Элизабет Казда американская фотохудожница

"Ледяная корона" Барри Уэбб

("Грибы и слизистая плесень" - 1 место )

"Ледяная корона" Barry Webb| cupoty.com