Картину "Мона Лиза" облили супом

Знаменитое полотно, которое с середины прошлого века защищено пуленепробиваемым стеклом, не пострадало.

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В парижском Лувре две экоактивистки облили супом картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи. Само знаменитое полотно, защищенное с середины прошлого века пуленепробиваемым стеклом, не пострадало.

"Что важнее, искусство или право на здоровое и экологически чистое питание? Наша сельхозсистема больна" - заявили женщины.

Акция прекратилась после вмешательства сотрудников музея, которые закрыли пространство перед картиной щитами и попросили всех покинуть зал. Как сообщили в музее, проводится чистка помещения.

Обе активистки были одеты в футболки с надписью Riposte alimentaire ("Продовольственный ответ"). По заявлению представителей этого движения, акция с "Моной Лизой" стала "началом кампании гражданского сопротивления, целью которой является ... четкое требование: социальное обеспечение продовольственной программы".

"Во Франции каждый третий человек пропускает прием пищи из-за отсутствия средств. При этом 20% производимой еды выбрасывается, - утверждается в заявлении. - Наша модель стигматизирует наиболее уязвимые слои населения и не уважает наше фундаментальное право на питание".

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что "Мона Лиза" является национальным достоянием, которое принадлежит будущим поколениям. И никакая цель не может оправдать того, что она стала мишенью.

В свою очередь, президент региона Иль-де-Франс Валери Пекресс потребовала самых суровых санкций в отношении "ответственных" за эту акцию.

Знаменитая картина не в первый раз подвергается актам вандализма. Так, совсем недавно, в 2022 году мужчина, приехавший в музей на инвалидной коляске и одетый в парик, испачкал картину кремовым тортом.