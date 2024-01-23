Умер режиссёр Норман Джуисон, снявший экранизацию рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда"

By Euronews

Канадский режиссер скончался "мирно" в своем доме в возрасте 97 лет. Главными темами его творчества стали несправедливость и расизм.

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В возрасте 97 лет скончался канадский режиссер Норман Джуисон. Об этом сообщил публицист Джефф Сандерсон.

В своей автобиографии "Этот ужасный бизнес был добр ко мне" Джуисон написал, что основными темами его творчества стали несправедливость и расизм. По его словам, в этих вопросах "многие американцы чувствуют себя неловко". Глаза на эти реалии открыл ему собственный опыт. После окончания Второй мировой войны он путешествовал автостопом по американскому Югу, что позволило ему вплотную столкнуться с расовой сегрегацией.

Джуисон на съемках фильма "Иисус Христос - суперзвезда". Октябрь 1972 года Uncredited/AP1972

Одними из самых известных работ режиссера стали киноверсия легендарной рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда", а также оскароносные "Душной южной ночью" и "Скрипач на крыше". Несмотря на то, что заветной статуэтки как лучший режиссер Джуисон так и не получил, на его счету не менее престижные награды, такие как "Золотой глобус", BAFTA и "Серебряный медведь".