В Дании обнаружили древнейшие руны

By Euronews
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Найденный нож с рунической надписью датируется 150 годом н.э.
Археологи из Дании нашли 2000-летний нож с рунической надписью.
Случай - редкий, поскольку столь древние письменные формы до этого были обнаружены лишь однажды.
"Маленький меч" был найден в могиле под урной недалеко от города Оденсе на острове Фюн, всего в 15 километрах от места, где в 1865 году был найден гребень того же периода.
Уникальная 8-сантиметровая находка будет выставлена в историческом музее Оденсе со 2 февраля по 7 апреля.