В Дании обнаружили древнейшие руны

By Euronews

Найденный нож с рунической надписью датируется 150 годом н.э.

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Археологи из Дании нашли 2000-летний нож с рунической надписью.

Случай - редкий, поскольку столь древние письменные формы до этого были обнаружены лишь однажды.

"Маленький меч" был найден в могиле под урной недалеко от города Оденсе на острове Фюн, всего в 15 километрах от места, где в 1865 году был найден гребень того же периода.

Мы попросили Лисбет Имер из Национального музея посмотреть на него. Она расшифровала надпись как "HIRILA". Возможно, это можно перевести как "маленький меч". По крайней мере, так она ее интерпретирует. А что такое "маленький меч"? Мы понимаем под этим название ножа, но в принципе это может быть и имя его владельца. Конкретная дата - 150 год от Рождества Христова Якоб Бонде смотритель музея Мёнтергорден

Уникальная 8-сантиметровая находка будет выставлена в историческом музее Оденсе со 2 февраля по 7 апреля.