Звезда сериала "Друзья" скончался в возрасте 54 лет 28 октября. Тело Перри обнаружили в джакузи у него дома.

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Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри умер от "острого воздействия кетамина", говорится в заявлении судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

В газете уточняется, что смерти актера также способствовали "утопление, ишемическая болезнь сердца и действие опиоидов", однако в первую очередь она объясняется именно "острым воздействием" наркотика, с помощью которого он "лечился от депрессии".

"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания", – говорится в отчете, который приводит CNN.

Эксперты также отметили, что уровень кетамина, обнаруженный в крови Перри, был эквивалентен количеству, которое используется во время общей анестезии.

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября. Тело Перри обнаружили в джакузи у него дома.

Сериал "Друзья" выходил в эфире NBC с 1994 до 2004 года. Он повествует о жизни шести молодых жителей Нью-Йорка. Он стал одним из наиболее известных сериалов 1990-х и был показан во многих странах мира.

В 2021 вышел спецвыпуск ситкома: "Друзья: воссоединение", в котором снялись все актеры оригинального сериала.