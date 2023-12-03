Лучшие фотографии дикой природы - какая победит? Выбор - за вами!

Премия "Выбор народа" в номинации "Лучшпя в году фотография дикой природы": проголосуйте за своего фаворита!

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Спящий белый медведь, целующиеся зайцы, голодная лиса, пирующая в переполненном мусорном баке, и поразительное изображение одежды, созданной из самых исчезающих больших кошек в мире.

Снимки дикой природы, вошедшие в список претендентов на премию "Народный выбор", отражают всю красоту окружающего нас - но не всегда заметного - мира природы, а также ужасающее воздействие человека на окружающую среду.

Какая из них победит?

Выбор за вами, ведь поклонникам фотографии дикой природы по всему миру предлагается проголосовать за приз "Народный выбор фотографа года".

25 выдающихся снимков были отобраны международной судейской коллегией и Музеем естественной истории в Лондоне, где проходит общая выставка.

Голосование открыто в Интернете до 31 января, а победитель и четыре лучших снимка будут объявлены в феврале.

Вот некоторые из работ, которые приглянулись нам - возможно, они вдохновят и вас:

Looking At Me, Looking At You - John E. Marriott, Canada Wildlife Photographer of the Year

"Джек, я лечу!"

Troublemaker - Stefan Christmann, Germany Wildlife Photographer of the Year

"Увы - ты усыновлен!".

Opportunity Fox - Matt Maran, UK Wildlife Photographer of the Year

Это мусорное ведро, а не фотоавтомат!

Ice bed - Nima Sarikhani, UK Wildlife Photographer of the Year

Постелька прохладная, но хотя бы никто не пихается!

Tough Negotiation - Ayala Fishaimer, Israel Wildlife Photographer of the Year

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"

Tender Touch - Andy Parkinson, UK Wildlife Photographer of the Year

"Одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!".

The Happy Turtle - Tzahi Finkelstein, Israel Wildlife Photographer of the Year

Последние мгновения жизни - или начало великолепной дружбы?

Rubbish Drinks - Claire Waring, UK Wildlife Photographer of the Year

"Перепробовал все бутылки, жажда всё ещё мучит"

Fashion Victims - Britta Jaschinski, Germany/UK Wildlife Photographer of the Year

Буквальные жертвы моды.

Shared Parenting - Mark Boyd, Kenya Wildlife Photographer of the Year

Родители года.

Incoming Cuckoo Wasp - Frank Deschandol, France Wildlife Photographer of the Year

"Не дай себе засохнуть!"

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Hope - Robert García-Roa, Spain Wildlife Photographer of the Year

Спасенный шимпанзе смотрит на происходящее из своего вольера. Будем надеяться, что надежда есть.

Проголосуйте за победителя в номинации "Народный выбор" здесь.