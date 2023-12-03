Лучшие фотографии дикой природы - какая победит? Выбор - за вами!
Премия "Выбор народа" в номинации "Лучшпя в году фотография дикой природы": проголосуйте за своего фаворита!
Спящий белый медведь, целующиеся зайцы, голодная лиса, пирующая в переполненном мусорном баке, и поразительное изображение одежды, созданной из самых исчезающих больших кошек в мире.
Снимки дикой природы, вошедшие в список претендентов на премию "Народный выбор", отражают всю красоту окружающего нас - но не всегда заметного - мира природы, а также ужасающее воздействие человека на окружающую среду.
Какая из них победит?
Выбор за вами, ведь поклонникам фотографии дикой природы по всему миру предлагается проголосовать за приз "Народный выбор фотографа года".
25 выдающихся снимков были отобраны международной судейской коллегией и Музеем естественной истории в Лондоне, где проходит общая выставка.
Голосование открыто в Интернете до 31 января, а победитель и четыре лучших снимка будут объявлены в феврале.
Вот некоторые из работ, которые приглянулись нам - возможно, они вдохновят и вас:
"Джек, я лечу!"
"Увы - ты усыновлен!".
Это мусорное ведро, а не фотоавтомат!
Постелька прохладная, но хотя бы никто не пихается!
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
"Одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!".
Последние мгновения жизни - или начало великолепной дружбы?
"Перепробовал все бутылки, жажда всё ещё мучит"
Буквальные жертвы моды.
Родители года.
"Не дай себе засохнуть!"
Спасенный шимпанзе смотрит на происходящее из своего вольера. Будем надеяться, что надежда есть.
Проголосуйте за победителя в номинации "Народный выбор" здесь.