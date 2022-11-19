Законопроект о запрете корриды разделил французов

Публичная казнь или высокое искусство? За несколько дней до рассмотрения в Национальном собрании законопроекта о запрете корриды во многих городах Франции прошли акции защитников прав животных и поклонников выступлений тореро.

По последним опросам 74% французов поддерживают законопроект, среди молодёжи процент недовольных боями быков достигает 89. 6 лет назад коррида была исключена из списка "нематериального наследия" Франции.

"Не существует ни одного аргумента в оправдание корриды. Особенно раздражает то, что большинство французов против, а депутаты не хотят к нам прислушаться" – говорит противница этой практики.

ЮГ ПРОТИВ СЕВЕРА

"Нет стиранию прошлого", "нет единообразию и конформизму": среди лозунгов сторонников корриды в Лангедоке и Стране Басков – призывы уважать традиции французского юга.

"Мы хотим сохранить наш образ жизни. Мы не хотим, чтобы из Парижа нам указывали, как жить, эти люди ничего не знают о нашей культуре" – говорит участник акции в пиренейском городе Ош.

РАСКЛАД В БУРБОНСКОМ ДВОРЦЕ

Автор законопроекта о запрете корриды – депутат от левой оппозиции Эмрик Карон, уобъединённых левых только 151 из 577 кресел. Правительство Эммануэля Макрона выступает против, но во фракции президентского большинства в нижней палате парламентамнения разделились. Правые "Республиканцы" заявили, что проголосуют против. Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает запрет, но выступает за то, чтобы на трибуны не пускали несовершеннолетних.