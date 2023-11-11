Как Уолт Дисней шпионил для ФБР

ФБР интересовалось, следило за многими известными деятелями культуры и искусств на протяжении всего XX века... Кого-то поддерживало, а кому-то строило козни. А знали ли вы, что сам Уолт Дисней был шпионом, сотрудничавшим с американским правительством?

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Американские власти интересуются искусством и культурой давно, правда, интерес у них "особый" и очень секретный. Не случайно Федерального бюро расследований заводило досье на таких звёзд, как, например, Джон Леннон, известный своей антивоенной пропагандой, и Элвис Пресли, который славился способностью доводить фанатов до исступления. Главный орган внутренней безопасности США считал селебрити влиятельными фигурами и вёл за ними слежку.

Далее следует длинный список темнокожих артистов: в каталогах и файлах ФБР есть информация о том, как Джими Хендрикс употреблял ЛСД или проводилась общенациональная кампания за запрет хита "Fuck Tha Police" группы N.W.A.

Одно дело, когда правительство работает против артистов. Это вполне ожидаемо. Совсем другое - когда они работают сообща.

К примеру, недавно выяснилось, что в 50-60-е годы ЦРУ продвигало таких художников-модернистов, как Джексон Поллок и Марк Ротко, чтобы показать, что США более свободны в плане искусства, чем СССР.

Именно в период "холодной войны" можно найти больше всего таких примеров.

В разгар "красной войны", когда Комиссия по расследованию неамериканской деятельности сенатора Джозефа Маккарти разрушала карьеры деятелей искусства и слева, и справа и в центре (но в основном слева), художники часто были вынуждены доносить на своих коллег, чтобы иметь возможность работать дальше.

Полотна Джексона Поллока в Музее современного искусства в Нью-Йорке Mary Altaffer/AP2005

В 1952 г. знаменитый режиссёр драмы "Трамвай "Желание" Элиа Казан выдал своих коллег по цеху, состоявших в коммунистической партии. Это вызвало осуждение и критику со стороны именитых кинематографистов и к отлучению Казана от большого американского кино.

Но всё это - преамбула к шпионской саге об одной из самых известных фигур в мировом киноискусстве Уолте Диснее.

10 ноября 1940 г. этот медиа-магнат был завербован ФБР для шпионажа за своими сотрудниками.

Для контекста: в тот момент Дисней находился на волне успеха. Микки Маус был создан в 1928 году, а за ним последовали такие хиты, как "Белоснежка и семь гномов" 1937-м и "Пиноккио" в 1940 году.

Уолт Дисней, второй слева, передаёт свой эскиз Микки Мауса генерал-майору. Справа - Уильям Портер. 8 января 1942 года. AP/AP1942

В то время ФБР было обеспокоено появлением в США агитаторов-коммунистов, тем более что страна колебалась по поводу вступления в войну, бушевавшую в Европе. Переписку между Диснеем и ФБР можно прочесть на правительственном сайте.

Сотрудничая с бюро, знаменитый мультипликатор предоставлял информацию, направленную на подрыв работы профсоюзов в своей компании.

Забастовка аниматоров в 1941 г. привела к тому, что Дисней в присутствии членов профсоюза назвал многих из них коммунистами. Он даже разрешил директору ФБР Дж. Эдгару Гуверу (имя которого упоминается в фильме "Убийцы цветочной луны") использовать свои творческие идеи в некоторых проектах. Взамен Диснею разрешили снимать на объектах ФБР, а также обеспечили ему постоянную защиту.

В 1954 г. Дисней стал "специальным агентом по связям с общественностью" и оставался информатором ФБР вплоть до своей смерти в 1966 году.

Когда информация о его вербовке была рассекречена, выяснилось, что большая часть работы, которую великий мультипликатор проделал с правительством США, была связана с пропагандистскими фильмами.